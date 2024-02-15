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Происшествия

В Бишкеке выявили подпольный цех, выпускающий поддельные моющие средства

В целях обеспечения экономической безопасности страны пресечен устойчивый канал сбыта контрабандной продукции и контрафактных моющих средств в Бишкеке, которые могли нанести ущерб жизни и здоровью населения. Об этом сообщает пресс-центр ГКНБ.

По его данным, в одной из типографий на протяжении длительного времени подпольно изготавливались коробки, этикетки, наклейки на стиральные порошки и другие моющие средства.

«Выявлена крупная партия контрафактных стиральных порошков популярных марок. Кроме того, в подпольном цехе установлен конвейер по производству бытовой химии, где незаконно изготавливали моющие средства путем наклеивания этикеток дорогих моющих средств на дешевые аналоги и в последующем реализовывались в торговых точках на рынках столицы. Организаторы понесут соответствующую ответственность по закону после результатов экспертиз», — говорится в сообщении.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/286806/
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