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Происшествия

У жителя Ноокена нашли склад с психотропными веществами на $30 тысяч

Выявлен факт незаконной переправки людей и товаров через границу. Об этом сообщает пресс-служба УВД Ошской области.

По подозрению задержан житель Ноокенского района К.Х., 1985 года рождения, который за отдельную плату занимался переправкой людей и товаров через трубу, проложенную на границе.

«У задержанного в качестве вещественного доказательства нашли помеченные деньги и бинокль ночного видения. Обнаружен склад, где хранилась контрабанда», — отметили в УВД.

Во время обыска дома К.Х. нашли 87 коробок с 41 видом лекарств, в том числе с психотропными веществами. По предварительным данным, стоимость товаров составляет $30 тысяч.

Назначены соответствующие экспертизы. Расследование продолжается.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/291824/
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