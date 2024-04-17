Выявлен факт незаконной переправки людей и товаров через границу. Об этом сообщает пресс-служба УВД Ошской области.

По подозрению задержан житель Ноокенского района К.Х., 1985 года рождения, который за отдельную плату занимался переправкой людей и товаров через трубу, проложенную на границе.

«У задержанного в качестве вещественного доказательства нашли помеченные деньги и бинокль ночного видения. Обнаружен склад, где хранилась контрабанда», — отметили в УВД.

Во время обыска дома К.Х. нашли 87 коробок с 41 видом лекарств, в том числе с психотропными веществами. По предварительным данным, стоимость товаров составляет $30 тысяч.

Назначены соответствующие экспертизы. Расследование продолжается.