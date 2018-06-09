11:59
USD 68.34
EUR 80.40
RUB 1.09
Общество

Критерии отбора банков для размещения пенсионных средств могут изменить

Социальный фонд КР предложил пересмотреть критерии отбора кредитных организаций для размещения пенсионных накоплений на срочные депозиты. Поправки в постановление правительства вынесли на общественное обсуждение.

В требованиях предлагают указать, что кредитная организация последние два года должна работать без убытков, иметь заключения внешнего аудитора. У нее не должно быть непогашенных просроченных задолженностей перед Национальным банком и другими кредиторами на последнюю отчетную дату, предшествующих дате размещения пенсионных накоплений.

«Утверждение проекта постановления позволит оптимизировать условия по управлению средствами пенсионных накоплений для Социального фонда и расширить возможности диверсификации инвестиционного портфеля для обеспечения их сохранности», — отмечено в справке-обосновании.

Изменения могут коснуться пенсионных накоплений лиц, не воспользовавшихся правом выбора управляющей компании.
Ссылка:
просмотров: 902
Версия для печати
Материалы по теме
Получать пособия станет проще. Пенсии исключили из совокупного дохода семьи
Депутат предлагает пересмотреть порядок начисления военных пенсий
В Кыргызстане улучшили порядок назначения пенсий. Президент подписал закон
О внесении изменений в постановление правительства
Депутат хочет, чтобы историей древних кыргызов занимался отдельный институт
Забота депутатская. Гражданам больше не придется собирать кипу бумаг для пенсии
Военнослужащие Кыргызстана выступили против увеличения срока выслуги лет
В Кыргызстане пенсионерам делают перерасчет с ошибками
«Личный кабинет» на сайте Соцфонда Кыргызстана не работает
Анвар Сартаев: Бывшего пожарного необоснованно посадили в СИЗО
Популярные новости
После громких арестов. Алмазбек Атамбаев выступил с&nbsp;политическим заявлением После громких арестов. Алмазбек Атамбаев выступил с политическим заявлением
Мгновения жизни. Кыргызстан глазами читателей ИА&nbsp;&laquo;24.kg&raquo; Мгновения жизни. Кыргызстан глазами читателей ИА «24.kg»
Дело энергетиков Кыргызстана. Кого из&nbsp;чиновников может &laquo;похоронить&raquo; ТЭЦ Бишкека Дело энергетиков Кыргызстана. Кого из чиновников может «похоронить» ТЭЦ Бишкека
Почему бегут? Ряды СДПК добровольно покидают соратники Алмазбека Атамбаева Почему бегут? Ряды СДПК добровольно покидают соратники Алмазбека Атамбаева
Бизнес
В&nbsp;&laquo;Бакай Банке&raquo; наградили победителей первого этапа акции &laquo;Год подарков&raquo; В «Бакай Банке» наградили победителей первого этапа акции «Год подарков»
Б.Торобаев: Год развития регионов нужно использовать для создания рабочих мест Б.Торобаев: Год развития регионов нужно использовать для создания рабочих мест
&laquo;Эйр Кыргызстан&raquo;&nbsp;&mdash; рентабельное предприятие и&nbsp;включено в&nbsp;программу приватизации «Эйр Кыргызстан» — рентабельное предприятие и включено в программу приватизации
Мобильный оператор&nbsp;О! увеличил охват и&nbsp;емкость сети в&nbsp;Чуйской области Мобильный оператор О! увеличил охват и емкость сети в Чуйской области