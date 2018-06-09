Критерии отбора банков для размещения пенсионных средств могут изменить

Социальный фонд КР предложил пересмотреть критерии отбора кредитных организаций для размещения пенсионных накоплений на срочные депозиты. Поправки в постановление правительства вынесли на общественное обсуждение.

В требованиях предлагают указать, что кредитная организация последние два года должна работать без убытков, иметь заключения внешнего аудитора. У нее не должно быть непогашенных просроченных задолженностей перед Национальным банком и другими кредиторами на последнюю отчетную дату, предшествующих дате размещения пенсионных накоплений.

«Утверждение проекта постановления позволит оптимизировать условия по управлению средствами пенсионных накоплений для Социального фонда и расширить возможности диверсификации инвестиционного портфеля для обеспечения их сохранности», — отмечено в справке-обосновании.

Изменения могут коснуться пенсионных накоплений лиц, не воспользовавшихся правом выбора управляющей компании.