17:03
USD 68.24
EUR 79.69
RUB 1.10
Общество

Не превращать в судилище сессию Бишкекского горкенеша просит Албек Ибраимов

Не превращать в судилище сессию Бишкекского городского кенеша просит мэр Албек Ибраимов. По его данным, в документах депутатов уже написано, что все отчеты муниципальных служб признаны неудовлетворительными.

«Неудовлетворительно — это двойка. Но что надо сделать, чтобы получить тройку? Вы рекомендовали уволить человека по статье. Он и так написал заявление. Он заранее не хотел получать двойку, поэтому не пришел. Я не защищаю его. Но давайте будем последовательными. Надо в повестке дня сразу писать не докладчик, а ответчик», — сказал Албек Ибраимов.

Он отметил, что у горкенеша и мэрии цели одни, но подходы разные.

«Я работаю со старой командой, это 90 процентов тех, кто давно трудится, еще до моего назначения. Сменилось несколько человек, чьи отчеты до этого были признаны неудовлетворительными. Но только люди входят в курс дела, и снова вы оцениваете их работу как неудовлетворительную», — сказал мэр.

Албек Ибраимов попросил депутатов целенаправленно не вымывать муниципальных и госслужащих. Кто завтра придет на их место, на эти небольшие оклады?

«Может, вы думаете, что в каждую службу стоит очередь и в течение трех дней эти люди смогут отвечать на все вопросы? Есть такие у вас? Рекомендуйте. Я с удовольствием их назначу буквально завтра, и через три месяца будем спрашивать», — обратился мэр к депутатам. Однако предложений не услышал.
Ссылка:
просмотров: 564
Версия для печати
Материалы по теме
Депутаты негодуют. За кого на сессии горкенеша заступился мэр Бишкека и почему
Сразу два руководителя столичных муниципальных предприятий решили уволиться
Отчет мэра Бишкека депутаты все-таки заслушают. На следующей сессии
Опасные лифты. В горкенеше подняли вопрос страхования пассажиров
Школы и детсады. Как мэрия Бишкека их ремонтирует и решает вопрос нехватки мест
Дословно. Депутат БГК Павел Десятников
Надо орден вручить. Работу Айгуль Рыскуловой депутаты оценили как отличную
В другой раз. Отчет мэра Бишкека в повестку сессии горкенеша не включили
В городском кенеше спорят, создавать комиссию по саженцам или нет
В Бишкекском горкенеше появился новый депутат
Популярные новости
Рожа мне твоя не&nbsp;нравится. Почему кыргызов задерживают в&nbsp;Москве полицейские Рожа мне твоя не нравится. Почему кыргызов задерживают в Москве полицейские
Алмазбека Атамбаева обвиняют в коррупции и выросшем внешнем долге в два раза Алмазбека Атамбаева обвиняют в коррупции и выросшем внешнем долге в два раза
Мгновения жизни. Кыргызстан глазами читателей ИА&nbsp;&laquo;24.kg&raquo; Мгновения жизни. Кыргызстан глазами читателей ИА «24.kg»
Обратный отсчет в&nbsp;деле Текебаева. В&nbsp;Генпрокуратуре приняли заявление адвокатов Обратный отсчет в деле Текебаева. В Генпрокуратуре приняли заявление адвокатов
Бизнес
Более 1&nbsp;миллиона пассажиров обслужило ОАО &laquo;МАМ&raquo; за&nbsp;4&nbsp;месяца 2018 года Более 1 миллиона пассажиров обслужило ОАО «МАМ» за 4 месяца 2018 года
Лайфхак: как подобрать красивый номер телефона Лайфхак: как подобрать красивый номер телефона
«О!Деньги»: получи кэшбэк 10 процентов за продвижение товаров на Lalafo! «О!Деньги»: получи кэшбэк 10 процентов за продвижение товаров на Lalafo!
4&nbsp;июня определят первых победителей акции &laquo;Год подарков&raquo; от&nbsp;&laquo;Бакай Банка&raquo; 4 июня определят первых победителей акции «Год подарков» от «Бакай Банка»