Не превращать в судилище сессию Бишкекского горкенеша просит Албек Ибраимов

Не превращать в судилище сессию Бишкекского городского кенеша просит мэр Албек Ибраимов. По его данным, в документах депутатов уже написано, что все отчеты муниципальных служб признаны неудовлетворительными.

«Неудовлетворительно — это двойка. Но что надо сделать, чтобы получить тройку? Вы рекомендовали уволить человека по статье. Он и так написал заявление. Он заранее не хотел получать двойку, поэтому не пришел. Я не защищаю его. Но давайте будем последовательными. Надо в повестке дня сразу писать не докладчик, а ответчик», — сказал Албек Ибраимов.

Он отметил, что у горкенеша и мэрии цели одни, но подходы разные.

«Я работаю со старой командой, это 90 процентов тех, кто давно трудится, еще до моего назначения. Сменилось несколько человек, чьи отчеты до этого были признаны неудовлетворительными. Но только люди входят в курс дела, и снова вы оцениваете их работу как неудовлетворительную», — сказал мэр.

Албек Ибраимов попросил депутатов целенаправленно не вымывать муниципальных и госслужащих. Кто завтра придет на их место, на эти небольшие оклады?

«Может, вы думаете, что в каждую службу стоит очередь и в течение трех дней эти люди смогут отвечать на все вопросы? Есть такие у вас? Рекомендуйте. Я с удовольствием их назначу буквально завтра, и через три месяца будем спрашивать», — обратился мэр к депутатам. Однако предложений не услышал.