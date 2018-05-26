Путешествие в Узбекистан. На что обратить внимание и как сэкономить

Отношения Узбекистана и Кыргызстана потеплели. Открыли границу. Кыргызстанцы получили возможность заезжать в Узбекистан наземным транспортом. Корреспондент ИА «24.kg» отправилась в соседнюю республику на автобусе.

Пламенный пограничный привет

На семейном совете решили ехать в Узбекистан на автобусе. Уж больно привлекательной показалась цена — 750 сомов со взрослого и всего 350 сомов с ребенка. Да, в пути 12 часов, но автобус едет ночью, поэтому длительный переезд особо не напрягает. А вот что действительно доставляет массу неудобств, так это пересечение границы.

Чтобы попасть в Узбекистан, границу придется пересекать дважды — сначала кыргызско-казахскую в Чалдоваре, а потом казахско-узбекскую в Черняевке. Имейте в виду, ехать в Узбекистан надо только с загранпаспортом. В том числе и детям. Справку о принадлежности ребенка к кыргызскому гражданству, которую можно использовать для поездок в Казахстан и Россию, в Узбекистане не признают.

Сложнее всего оказалось как выехать из собственной страны, так и въехать в нее.

Автобус выехал из Бишкека в 20.50. На границе мы были около половины двенадцатого ночи. Правда, отечественным пограничникам было плевать, что уже поздно, а среди пассажиров маленькие дети. Каждого они досматривали, как минимум, 20 минут.

Дошло до того, что в моем общегражданском паспорте начали считать страницы. Видимо, смутило большое количество печатей о пересечении границы в документе. У моих попутчиц загранпаспорта вообще без печатей. И это тоже вызвало подозрения.

Я проходила границу много раз, но такого бардака нет нигде. На месте туристов после двух часов ожидания в очереди и не самого доброжелательного поведения кыргызских пограничников я бы в нашу страну больше не приехала.

На границе с Казахстаном мы прождали значительно меньше. Более сотни человек пограничники изучали около получаса.

Самой гостеприимной оказалась граница Узбекистана. Ни лишних вопросов, ни подозрений. Проверили паспорт, поставили печать и пожелали удачной дороги.

Забегая вперед, скажу, что на обратном пути ситуация повторилась. Наш автобус был единственным, который проходил границу в четыре утра. Паспорта 45 человек пограничники проверяли почти полтора часа.

Ташкент — город хлебный

С 5 мая Госпредприятие «Кыргыз автобекети» запустило международный автобусный рейс Бишкек — Ташкент. Автобус в Узбекистан ездил и раньше, но только до границы. Перейдя ее, кыргызстанцы могли доехать до Ташкента на такси. Но высока вероятность, что с приезжего сдерут втридорога.

Есть более дешевый вариант, как добраться до Ташкента от границы, — автобус. Стоимость проезда — 1,2 тысячи сумов, или примерно 12-13 сомов.

А дальше можно смело отправляться в путешествие по столице Узбекистана. Всем знакомым и друзьям при поездке в Ташкент обязательно советую прокатиться на метро. Подземка здесь одна из самых красивых в регионе. А цена — 1,2 тысячи сумов.

Помните, что снимать и фотографировать в ташкентском метро категорически запрещено. Пожалуй, это один из немногих запретов на съемку, который еще остался в республике.

Мы отправились прямиком на площадь Мустакиллик — Независимости. Ее можно назвать сердцем Ташкента. Доехать можно на метро. Есть даже одноименная станция «Мустакиллик майдони». Она выходит к монументу Независимости в виде земного шара, на котором выделен Узбекистан. К монументу ведут 16 мраморных колонн, объединенных перекрытием. В центре — фигуры аистов, которые издревле символизировали мир и спокойствие. Чуть дальше памятник Родине-матери.

Перед колоннадой на площади с двух сторон раньше были фонтаны. Но сейчас здесь реконструкция. «Мустакиллик майдони» занимает 12 гектаров . Правда, вдоволь погулять по зеленым улочкам у нас не получилось. В Ташкенте находились с визитом высокие гости из Турции и Казахстана, и прохожих на парковую территорию не пускали.

Поскольку путешествовали с ребенком, то успели заехать в местный парк развлечений «Локомотив». Здесь одно из самых высоких колес обозрения в Ташкенте. Цены в парке вполне привычные для бишкекчан. Прокатиться на аттракционе стоит в среднем 70-80 сомов.

Фото ИА «24.kg». Зоопарк Ташкента занимает 22,7 гектара

Следующей остановкой стал ташкентский зоопарк. Добрались мы до него на такси всего за 7 тысяч сумов, или 75 сомов. Вход для взрослых стоит 10 тысяч сумов — 110 сомов. Честно говоря, мы погорячились, решив за день сходить и в парк развлечений, и в зоопарк. В зоопарке мы пробыли почти четыре часа, но не обошли и половины. Я сама родилась в Узбекистане, долго там жила, ездила в зоопарк, но еще ни разу не обходила его полностью.

Лучше выделить целый день на поход по ташкентскому зоопарку. Он занимает 22,7 гектара, в вольерах ландшафтного типа около 349 видов животных.

Полезный совет. Лучше ходить в зоопарк, пока прохладно. Запахи у некоторых вольеров не самые приятные даже весной, а в летнюю жару там и вовсе невозможно находиться.

В Ташкенте мы пробыли всего день. Поэтому посетить успели немного. Кроме площади Мустакиллик, парка развлечений и зоопарка, сходили в Свято-Успенский кафедральный собор. Поездку в столицу Узбекистана решили повторить чуть позже. В планах — посещение парка развлечений «Ташкентлэнд», аквапарка и ресторана на телебашне.

Кроме того, туристам советуют побывать на базаре «Чорсу» и в торговом комплексе «Самарканд Дарвоза». Скажу честно, ради местного колорита можно поехать на любой рынок. Особенность «Чорсу» — обжорный ряд, но помните, что по понедельникам он не работает.

Самое главное правило на узбекском базаре — торговаться. Забудьте про стыд и то, что это неудобно. Продавцы будут только рады, если вы попытаетесь сбить цену. А вот «Самарканд Дарвоза» меня и вовсе не удивил — обычный торговый центр, каких и в Бишкеке полно.

Обязательно попробуйте плов

Ни одна туристическая поездка не обходится без еды. А в Азии это вообще особый культ. Ну и, конечно, поездка в Узбекистан не могла обойтись без дегустации местного плова. Да, вкусный плов готовят и в Кыргызстане, но в Узбекистане он другой.

Но помните, что плов здесь подают строго с 11.00 до 13.00. Если не знаете, какой вид выбрать, то в Ташкенте есть «Центр плова». Выбирайте любой и наслаждайтесь.

А еще обязательно попробуйте местные фрукты. Если едешь в Узбекистан весной или в начале лета, надо обязательно купить клубники, черешни, абрикосов. Конечно, такие же фрукты продают и на бишкекских рынках. Но вкусные и без лишней «химии», они ближе к июлю, а весной так хочется ароматной сладкой клубники.

Для тех, кто точно решил ехать в Узбекистан, есть важный совет. В первый раз лучше купить тур в Ташкент. Поверьте, переплатите немного, а вот самые важные достопримечательности точно увидите. Да и гида всегда можно попросить отвезти еще в одну точку. Ехать в Ташкент самостоятельно — затея рискованная. Все-таки это большой город, где более 3 миллионов человек населения, и заблудиться в нем очень легко.