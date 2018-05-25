Дело Зилалиева. Свидетель дал некорректные показания на следствии

В Первомайском районном суде Бишкека проходит процесс по делу экс-главы Фонда по управлению госимуществом Дуйшенбека Зилалиева.

Это дело о заведомо ложном сообщении о заложенной бомбе. Следствие установило, что патрульным сообщил о ней Дуйшенбек Зилалиев. Ему предъявили обвинение.

Суд допросил в качестве свидетеля сотрудника ГУОБДД Руслана Кармышева. Он рассказал, что 24 ноября 2017 года (день инаугурации президента Сооронбая Жээнбекова. — Прим. ИА «24.kg») занимал должность командира спецроты обеспечения безопасности. В тот день сотрудникам ГУОБДД дали команду останавливать все подозрительные автомобили.

«Около 9.00, до проезда кортежа по улице Манаса, я проверял участок. Когда подъехал к улице Московской, ко мне подошел сотрудник 9-й службы ГКНБ, попросил выслушать девушку-курсанта академии МВД. Она доложила, что стояла на спецтрассе, когда рядом притормозил автомобиль. Пассажир трижды обратился к ней на кыргызском языке. Когда обратила внимание, мужчина сказал: «Чон кыз, азыр саат ондон кийин бомба жарылат» («Девушка, сейчас после 10 часов взорвется бомба»)», — рассказал Руслан Кармышев.

Адвокат подсудимого заявил, что показания свидетеля, данные в суде и на следствии, разнятся.

Суд зачитал показания Руслана Кармышева на допросе в ГКНБ. Во время следствия он заявил, что девушка-курсант сказала ему так: «Чон кыз, азыр бомба жарылат» («Девушка, сейчас взорвется бомба»).

На вопрос судьи Эмиля Каипова, каким показаниям верить, свидетель ответил, что, возможно, на следствии дал не совсем корректные показания.