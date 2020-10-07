Дуйшенбека Зилалиева тоже выпустили из СИЗО ГКНБ

Экс-вице-премьера Дуйшенбека Зилалиева тоже выпустили из-под стражи. Об этом сообщают пользователи социальных сетей.

Напомним, 5 октября в Первомайском районном суде Бишкека закончился процесс по делу в отношении экс-вице-премьер-министра Дуйшенбека Зилалиева.

Он признан виновным и путем частичного сложения наказаний получил девять лет тюрьмы с лишением права занимать должности на государственной службе сроком до трех лет.

Отметим, что в декабре 2018-го ГКНБ обнаружил у бывшего вице-премьер-министра незадекларированные дома, квартиры и миллионы на банковском счете. Он свое дело называет политическим шоу и вину не признает.

Позже госкомитет распространил информацию о том, что в отношении супруги Дуйшенбека Зилалиева возбуждено уголовное дело в Латвии по факту незаконного отмывания денег в банке.

Накануне освободили бывших президента Алмазбека Атамбаева, премьер-министров Сапара Исакова и Жанторо Сатыбалдиева, экс-руководителя аппарата президента Фарида Ниязова, экс-сотрудника Девятой службы ГКНБ Каната Сагымбаева и экс-мэра Албека Ибраимова.