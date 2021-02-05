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Власть
Сюжет: Скандалы с чиновниками

Вызов Сооронбая Жээнбекова в суд в качестве свидетеля. Комментарий генпрокурора

Ни у кого нет права не ходить в суд в качестве свидетеля. Об этом заявил на пресс-конференции генеральный прокурор Курманкул Зулушев, комментируя вызов экс-президента страны Сооронбая Жээнбекова в суд по делу Дуйшенбека Зилалиева в качестве свидетеля.

По его словам, Сооронбаю Жээнбекову стоит пойти в суд, если его показания имеют значение для судебного разбирательства.

«Никто не может отказаться от участия в суде в качестве свидетеля. Экс-президент может прийти как свидетель. Если против него есть обвинения, то это уже другое дело», — сказал он.

Ранее адвокат Сооронбая Жээнбекова заявил журналистам, что тот в суд не придет.

«Экс-президент не является фигурантом этого дела, он даже не свидетель. Поэтому необходимости в явке в суд нет», — сказал Жыргал Бабаев.

2 февраля стало известно, что Сооронбай Жээнбеков с семьей покинул Кыргызстан. Пресс-секретарь экс-президента Сооронбая Жээнбекова Толгонай Стамалиева позже рассказала подробности того, куда и зачем вылетел бывший глава государства.
Ссылка: https://24.kg/vlast/182472/
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