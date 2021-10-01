Дуйшенбеку Зилалиеву продлили содержание под стражей

В Первомайском районном суде Бишкека завершился процесс по делу в отношении экс-вице-премьер-министра Дуйшенбека Зилалиева.

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В ходе заседания выяснилось, что обвиняемый не был доставлен в зал суда. Секретарь сообщила, что Дуйшенбека Зилалиева не привезли в суд по состоянию здоровья.

Судья Убайдулла Сатимкулов заявил, что необходимо продлить обвиняемому меру пресечения и срок судебного разбирательства на два месяца.

Адвокаты обвиняемого выступили против продления меры пресечения. Защита посчитала, что Дуйшенбек Зилалиев должен быть отпущен из-под стражи.

«Дуйшенбек Зилалиев обвиняется в коррупции и содержится под стражей больше года. По второму делу о незаконном обогащении мой подзащитный находится под стражей с декабря 2018-го», — сказал Самат Матцаков.

Выйдя из совещательной комнаты, судья зачитал постановление, согласно которому продлеваются срок разбирательства и мера пресечения. Дуйшенбек Зилалиев будет содержаться в ГКНБ до 14 декабря.

Напомним, что в декабре 2018 года ГКНБ обнаружил у бывшего вице-премьер-министра незадекларированные дома, квартиры и миллионы на банковском счете. Он свое дело называет политическим шоу и вину не признает.

Дуйшенбека Зилалиева приговорили к девяти годам лишения свободы.

В июне Верховный суд отменил решения предыдущих инстанций и вернул дело на новое рассмотрение.