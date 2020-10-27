Дело Зилалиева. Деньги из банковской ячейки предназначались на выборы президента

Бывший вице-премьер-министр Дуйшенбек Зилалиев, приговоренный судом к девяти годам лишения свободы, рассказал, кому принадлежали деньги, найденные в его банковской ячейке. Об этом 24.kg сообщила его адвокат Таалайгуль Токтакунова.

По ее словам, из $1 миллиона $300 тысяч принадлежали его другу, а $700 тысяч — средства предвыборного штаба кандидата в президенты Сооронбая Жээнбекова. Они должны были пойти на непредвиденные расходы во время кампании-2017, но не пошли. «Но это не деньги моего подзащитного. Он к ним никакого отношения не имеет», — отметила Таалайгуль Токтакунова.

Напомним, что в декабре 2018-го ГКНБ обнаружил у бывшего вице-премьер-министра незадекларированные дома, квартиры и миллионы на банковском счете. Он свое дело называет политическим шоу и вину не признает.

Позже госкомитет распространил информацию о том, что в отношении супруги Дуйшенбека Зилалиева возбуждено уголовное дело в Латвии по факту незаконного отмывания денег в банке.

Первомайский районный суд Бишкека приговорил Дуйшенбека Зилалиева к девяти годам лишения свободы.