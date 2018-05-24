Страны ОДКБ призвали сосредоточиться на борьбе с ИГИЛ в Интернете

Страны Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) должны бороться с деятельностью «Исламского государства» (ИГИЛ) в Интернете. Об этом сегодня заявил секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев, сообщил ТАСС.

«В качестве приоритетного направления надо сосредоточить усилия на противодействии использованию Интернета в интересах международных террористических организаций, в первую очередь ИГИЛ (устаревшее название ИГ), и привлечению граждан из стран ОДКБ к участию в вооруженных конфликтах на стороне подобных организаций», — сказал Николай Патрушев.

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По его словам, в этой связи актуально проведение операции ОДКБ по противодействию преступности в сфере информационных технологий «ПРОКСИ», которая доказала свою эффективность.

«Совершенствуется использование международными террористическими организациями современных информационных технологий для пропаганды идей терроризма, экстремизма и привлечения новых сторонников в свои ряды», — сказал секретарь Совбеза РФ.

В ОДКБ входят Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Россия и Таджикистан.