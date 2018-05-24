Активизация террористов в Афганистане угрожает странам ОДКБ

Исходящая из Афганистана угроза безопасности стран Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) усиливается. Об этом заявил секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев, сообщил «Интерфакс».

«Активизируются террористические организации в непосредственной близости к границам стран ОДКБ. Общее число боевиков на севере Афганистана составляет около 15-20 тысяч, в том числе в приграничных с Таджикистаном провинциях — до 7 тысяч», — рассказал Николай Патрушев на встрече секретарей совбезов стран ОДКБ, которая проходит сегодня в Астане.

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По его словам, обстановка в Афганистане ухудшается в результате активизации в стране эмиссаров террористической организации «Исламское государство», радикального движения «Талибан» и других экстремистских организаций. Происходит усиление исходящей с территории этой страны угрозы безопасности стран ОДКБ и всей зоне ответственности организации.

«Усиливаются риски проникновения террористических организаций из Афганистана в Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан. Возможны заброска групп боевиков, поставки оружия, активизация вербовки молодежи в ряды экстремистов», — подчеркнул Николай Патрушев.

В этой связи Россия выступает за поступательное наращивание сотрудничества в рамках ОДКБ по противодействию терроризму, что является безусловным приоритетом на фоне деградирующей ситуации в Афганистане, заявил секретарь Совбеза РФ.

В ОДКБ входят Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Россия и Таджикистан.