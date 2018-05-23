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Общество

Кыргызстан примет участие в учениях ОДКБ «Нерушимое братство-2018»

Учения по постконфликтному урегулированию с участием миротворческих сил Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) «Нерушимое братство-2018» пройдут в октябре в Свердловской области. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу Центрального военного округа России.

«Сегодня в Екатеринбурге стартовали штабные переговоры представителей вооруженных сил стран ОДКБ по вопросам организации и подготовки совместных учений с миротворческими силами ОДКБ и командно-штабных учений с Коллективными авиационными силами ОДКБ «Воздушный мост-2018». По плану международного военного сотрудничества учения пройдут в октябре 2018 года в Свердловской области», — рассказали в пресс-службе.

Во время переговоров представители Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России и Таджикистана обсудят замысел учений, состав руководства, вопросы всестороннего обеспечения войск и состав привлекаемых воинских подразделений.

В 2017 году учения «Нерушимое братство» прошли в Казахстане, в них участвовали около 1,5 тысячи военнослужащих, задействовали около 200 единиц вооружений, военной и специальной техники, более 25 летательных аппаратов.
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