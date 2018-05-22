Сочинение на вольную тему. В деле Аиды Саляновой Верховный суд поставит точку

В Верховном суде сегодня проходит заседание коллегии по рассмотрению апелляции на решения нижестоящих инстанций по делу экс-министра юстиции Аиды Саляновой.

Сейчас в суде выступает общественный защитник обвиняемой Рабига Сыдыкова.

Она заявила, что материалы дела, подписанные экс-генпрокурором Индирой Джолдубаевой, составлены непрофессионально.

По словам адвоката, именно поэтому главу надзорного органа уволили.

«В постановлении о возбуждении уголовного дела искажены факты, которые стали основой фальсификации уголовного дела. Уголовное дело в отношении Аиды Саляновой является политически мотивированным. Это видно невооруженным взглядом. Даже не юристам. Материалы дела сфабрикованы, а следствие проводилось предвзято, с нарушением норм процессуального законодательства», — сказала Рабига Садыкова.

Адвокат Чинара Джакупбекова назвала приговор Аиде Саляновой сочинением на свободную тему.

Ранее правозащитники направили президенту обращение. Они заявляют, что по завершении двух судов становится очевидным, что уголовное дело Аиды Саляновой не имеет признака преступления, но имеет ярко выраженный политический мотив. Государству не был нанесен какой-либо ущерб. Будучи министром юстиции, напротив, Аида Салянова была обязана возобновить адвокатскую лицензию Алексею Елисееву, который на момент выдачи документа не был признан осужденным. В противном случае она бы нарушила закон.

Напомним, Аида Салянова обвиняется в незаконном возобновлении адвокатской лицензии Алексею Елисееву в 2010 году.

Ленинский районный суд Бишкека признал ее виновной и приговорил к пяти годам лишения свободы с отсрочкой исполнения решения суда на 12 лет, когда ее младшей дочери не исполнится 14 лет. Бишкекский городской суд оставил это решение в силе.

ЦИК принял постановление о прекращении депутатских полномочий Аиды Саляновой на основании приговора судов.