Подарки ветеранам, за которые стыдно. Чиновники заявляют, что их собирали дети

Позорные подарки ветеранам собирали дети, заявили в Ленинской районной администрации Бишкека. Такой ответ от чиновников получила Светлана Байтикова.

«Совет ветеранов собирал эти подарки, чтобы вручить забытым ветеранам, тыловикам и вдовам. Акимиат даже не думал покупать подарки труженикам тыла, потому что их больше, чем участников войны. Ответственность возложили на плечи школьников и небезразличных жителей. Руководство Ленинской администрации, зная, что не заложили деньги на пакеты тыловикам и вдовам, не догадалось само собрать их. Это сделали за него дети», — написала Светлана Байтикова.

Ранее она выложила в социальной сети Facebook видео с подарком, за который ей стало стыдно.