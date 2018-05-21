17:58
USD 68.45
EUR 80.82
RUB 1.11
Общество
Сюжет: Пожары на Ошском рынке (78)

Пожар на Ошском рынке. Прием у президента невозможен

В Бишкеке возле здания общественной приемной аппарата Жогорку Кенеша митингуют реализаторы Ошского рынка.

Участники акции протеста требуют выплаты компенсации за ущерб, понесенный во время пожара, отсрочку выплаты кредита и беспроцентную ссуду в банке. К митингующим вышел заместитель заведующего отделом обращений граждан аппарата президента Санжар Мурзаканов. Протестующие пожаловались ему на то, что их не принимает премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев.

«Сразу после пожара нас принял Сапар Исаков (бывший премьер-министр. — Прим. ИА «24.kg»). Он обещал, что наш вопрос решат. А нынешний премьер Мухаммедкалый Абылгазиев не хочет нас принимать», — посетовали митингующие.

Выслушав погорельцев, Санжар Мурзаканов заявил, что сейчас вопросом пожара на рынке занимается специально созданная комиссия. Однако прием у президента невозможен.
Ссылка:
просмотров: 706
Версия для печати
Материалы по теме
Пожар на Ошском рынке. Часть торговых мест восстановили
Директора рынка «Берекет» отпустили под домашний арест
Директора рынка «Берекет» арестовали
Пожар на Ошском рынке. Документы от погорельцев принимают до 10 мая
Правительство должно обязательно помочь предпринимателям-погорельцам
Мэр пообещал уступки требованиям продавцов-погорельцев с Ошского рынка
Перенести нельзя оставить. Что делать с Ошским рынком?
Пожар на Ошском рынке. Премьер-министр поручил помочь предпринимателям
Ошский рынок. Сколько налогов платят работающие на нем предприниматели
Пожар на Ошском рынке. Площадь возгорания составила 2,5 тысячи квадратных метров
Популярные новости
Календарь Орозо-2018: время начала воздержания и&nbsp;разговения Календарь Орозо-2018: время начала воздержания и разговения
Список тех, кто заработал на&nbsp;модернизации ТЭЦ Бишкека Список тех, кто заработал на модернизации ТЭЦ Бишкека
Мигранты в&nbsp;России начали строить первое кыргызское село Мигранты в России начали строить первое кыргызское село
Уволен глава Государственной таможенной службы Кубанычбек Кулматов Уволен глава Государственной таможенной службы Кубанычбек Кулматов
Бизнес
Купи Samsung Galaxy J2&nbsp;Prime и&nbsp;получи большие бонусы от&nbsp;Beeline! Купи Samsung Galaxy J2 Prime и получи большие бонусы от Beeline!
Samsung J2&nbsp;Prime&nbsp;&mdash; бюджетный смартфон с&nbsp;отличными характеристиками Samsung J2 Prime — бюджетный смартфон с отличными характеристиками
Что нужно знать об&nbsp;акции &laquo;ДЕЙСТВУЙ, ПОБЕЖДАЙ!&raquo; от&nbsp;сети АЗС &laquo;Газпромнефть&raquo; Что нужно знать об акции «ДЕЙСТВУЙ, ПОБЕЖДАЙ!» от сети АЗС «Газпромнефть»
14&nbsp;дней до&nbsp;подведения первых итогов акции &laquo;Год подарков&raquo; от&nbsp;&laquo;Бакай Банка&raquo; 14 дней до подведения первых итогов акции «Год подарков» от «Бакай Банка»