Пожар на Ошском рынке. Прием у президента невозможен

В Бишкеке возле здания общественной приемной аппарата Жогорку Кенеша митингуют реализаторы Ошского рынка.

Участники акции протеста требуют выплаты компенсации за ущерб, понесенный во время пожара, отсрочку выплаты кредита и беспроцентную ссуду в банке. К митингующим вышел заместитель заведующего отделом обращений граждан аппарата президента Санжар Мурзаканов. Протестующие пожаловались ему на то, что их не принимает премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев.

«Сразу после пожара нас принял Сапар Исаков (бывший премьер-министр. — Прим. ИА «24.kg»). Он обещал, что наш вопрос решат. А нынешний премьер Мухаммедкалый Абылгазиев не хочет нас принимать», — посетовали митингующие.

Выслушав погорельцев, Санжар Мурзаканов заявил, что сейчас вопросом пожара на рынке занимается специально созданная комиссия. Однако прием у президента невозможен.