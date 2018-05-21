Потому что. Кубанычбек Кулматов объяснил свой уход из таможни

После допроса в ГКНБ Кубанычбек Кулматов рассказал, почему покинул пост главы Государственной таможенной службы.

По его словам, были поставлены такие условия работы, которые для него неприемлемы. Именно поэтому он написал заявление об увольнении по собственному желанию. Более того, также поступила и значительная часть руководящего состава ГТС.

«Не надо искать подоплеки. Видимо, я не устраивал, моя команда не устраивала», — заключил Кубанычбек Кулматов.

Стоит отметить, что с возвращением в ГТС Кубанычбека Кулматова таможенные поступления выросли на 167 процентов. Об этом сообщал премьер-министр Сапар Исаков на заседании Совета по развитию бизнеса и инвестициям при правительстве.

Напомним, что Кубанычбек Кулматов уволен с поста главы ГТС 14 мая 2018 года. Сейчас против него возбудили уголовное дело по обвинению в коррупции при строительстве школы в жилмассиве «Калыс- Ордо».