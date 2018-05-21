В Ноокате мужчины обучали радикальному исламу. Их осудили на три года

Араванский районный суд приговорил двух граждан к трем годам лишения свободы в колонии-поселении за хранение экстремистских материалов. Об этом сообщили в Ошском областном суде.

Подсудимых обвинили в том, что в 2012-2017 годах они проводили уроки радикального ислама в Ноокатском районе и призывали к участию в боевых действиях в Сирии. Подсудимые являлись имамом мечети и казы Араванского района.

В приговоре суда указано, что в Государственный комитет национальной безопасности обратились местные жители. Согласно материалам следствия, детей учили арабскому языку и правилам пользования оружием. В 2017 году учителя объяснили одному из потерпевших, как доехать в Сирию через Россию, дали 5 тысяч сомов на дорогу и отправили в РФ.

«Приехав в Москву, потерпевший отказался от преступных замыслов и сбежал», — сообщили в областном суде.

Суд оправдал мужчин по статье «Наемничество», но осудил за хранение экстремистских материалов.