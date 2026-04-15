В городе Ош на ходу загорелась машина Пожарным аплодировали прохожие

В Оше сегодня примерно в 19.40 произошло возгорание легкового автомобиля. Очевидцем происшествия стала корреспондент 24.kg.

По словам свидетелей, старая иномарка остановилась прямо на дороге, из-под капота пошел густой дым, а затем началось возгорание. Ситуация осложнялась тем, что вплотную к горящему авто были припаркованы другие машины.

Пожарный расчет прибыл на место в течение пяти минут. Чтобы огонь не перекинулся на соседние транспортные средства, спасатели вручную передвинули одну из припаркованных машин. Огнеборцы не только ликвидировали основной очаг, но и облили водой стоящие рядом автомобили для охлаждения.

Слаженная и быстрая работа сотрудников МЧС вызвала восторг у очевидцев — когда огонь потушили, люди начали аплодировать.

На время работы экстренных служб милиция перекрыла движение. Сообщается, что жертв и пострадавших в результате инцидента нет. Причины возгорания устанавливаются.