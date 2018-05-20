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Общество

21 мая: где в Бишкеке и регионах отключат свет

В некоторых районах Бишкека и регионах возможны перебои с энергоснабжением. Об этом сообщили в ОАО «Северэлектро», «Востокэлектро», «Ошэлектро».

В Бишкеке:

  • 9.00-12.00 — улицы Садырбаева, Ахунбаева, Космическая, Репина;
  • 9.00-17.00 — улицы Раззакова, бульвар Эркиндик;
  • 9.00-18.00 — жилмассив «Кок-Жар» (улица Босого), улицы Саадаева, Манаса, Можайского, Боталиева, М.Ганди, Фере, переулки Витебский, Береславский, Пензенский, Тернопольский, № 8;
  • 9.30-17.00 — улицы Курганская, Тоголока Молдо, Васильева;
  • 9.30-18.00 — жилмассив «Бакай-Ата» (улицы Эр-Табылды, Ак-Уул, Анар, Кокчо, Сейтек), проспект Жибек Жолу, улицы Уметалиева, Куренкеева, Акиева, Тимирязева, Журнальная, Кудрука, Атбашинская, Турусбекова;
  • 9.30-18.00 — улицы Фурманова, проспект Мира.

В Чуйской области:

  • 9.00-17.00 — села Прохладное (улица Пушкина), Горная Маевка (кошары), Восток (улицы Береговая, Советская), Виноградное (улицы Токтогула, Советская), Ленинское (улицы Алма-Атинская, Южная), Мраморное (улица 70 лет Октября), Сокулук (улицы Достук, Кайназаровой, Почтовая, Первомайская, Восточная, Фрунзе, Мира, Ошская), Новопавловка (улицы Учительская, Кирова ), Кун-Туу (улицы Молдосан, Иманалиева, Осмоналы, переулок Западный), Манас (улицы Мира, Совхозная), Джаны-Пахта (улицы Полевая, Молодежная, Атбашинская, Западная, Чолпонкулова, Северная, Мичурина, переулки Атбашинский, Садовый ), Сретенка (улицы Центральная, Ленина), Ак-Башат (улица Комсомольская), Александровка (улицы Крупская, Западная, Колхозная, Ключевая, Пушкина, Ворошилова, Ташкентская), Торт-Куль, Кызыл-Байрак, Шабдан, Тар-Суу, Калмак-Ашуу, Кароол-Дебе, Кайынды, Борду, Алмалуу, Кызыл-Суу, город Орловка (западная часть), ОКХ «Россия».

В Иссык-Кульской области:

  • 9.00-17.00 — села Талды-Суу, Кочу, Сан-Таш, Кен-Суу, Сары-Тологой, Кок-Мойнок, Коргонду-Булак.

В Ошской обасти:

  • 9.00-18.00 — сельские управы Нур-Абад, Ачи, Беш-Мойнок, город Ош (улицы Шакирова, Столичная, Депутатская, Жумабаева, Увамская, Абдуллаева, Баратова, Ленина, Чапаева, Алиева, Фрунзенская, Вишневая, Ташкентская, Касымова, Панфилова, Спортивная, Курманджан Датки, Мадумарова, Заречная, Демократическая).
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