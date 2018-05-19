Сегодня в Бишкеке. Информационная карта

В Бишкеке 19 мая облачно, без осадков. Воздух прогреется до +24 градусов. День увеличился до 14 часов 45 минут.

Перекрытые дороги

до 31 ноября в связи с реконструкцией закрыт отрезок улицы Осмонкула, от БЧК до ЗАО «Шоро»;

до 30 августа часть улицы Джаманбаева, от Токтоналиева до проспекта Ч.Айтматова;

до 30 сентября отрезок улицы Тыныстанова, от улицы Туголбая-Аты до Московской;

до 1 сентября отрезок улицы Баялинова, от М.Ганди до Абдрахманова;

до 15 июня отрезок улицы Айни, от Псковской до Ч.Айтматова.

Полный список дорог, которые закрыты для проезда, можно скачать здесь.

Памятные даты

В Кыргызстане открыта Фрунзенская специальная средняя школа милиции МВД СССР

19 мая 1969 года приказом МВД СССР создана Фрунзенская специальная средняя школа милиции. Преподавательский состав скомплектован за счет Иваново-Франковской и Елабужской специальных средних школ милиции МВД СССР, а также из числа практических работников МВД Кыргызстана.

9 июля 1991 года Фрунзенская специальная средняя школа милиции МВД СССР указом главы государства преобразована в Бишкекскую высшую школу МВД КР. А 15 января 2000-го преобразована в Академию Министерства внутренних дел КР.

После окончания 5-летнего курса обучения курсанты получают звание «лейтенант» и специальность «юриспруденция».

Люди, которые меняли мир

Родился красноармеец Дуйшенкул Шопоков

Он родился 19 мая 1915 года в селе Шалта Чуйской области Кыргызстана.

Дуйшенкул Шопоков 16 ноября 1941-го у разъезда Дубосеково Волоколамского района Московской области в составе группы истребителей танков участвовал в отражении многочисленных атак немецких фашистов. Подвиг 28 героев-панфиловцев вошел в историю. В этом бою Дуйшенкул Шопоков героический погиб.

Указом Президиума Верховного Совета СССР 21 июля 1942 года Дуйшенкулу Шопокову посмертно присвоено звание Героя Советского Союза.

Фото из Интернета. Бюст Дуйшенкула Шопокова в Волоколамске

В честь него названы город в Чуйской области, несколько школ. 7 мая 2015 года бюст Дуйшенкула Шопокова установлен в Волоколамске.

Родился государственный деятель Алымбек Савитахунов

Родился 19 мая 1929 года в городе Балыкчи Иссык-Кульской области.

После окончания института, в 1949-м, начал с работы в Министерстве сельского хозяйства Киргизской ССР, где прошел путь от старшего зоотехника до начальника главного управления животноводства;

1980-1985 годы — министр сельского хозяйства Киргизской ССР.

Савитахунов был депутатом Верховного Совета СССР 10-го созыва, депутатом Верховного Совета республики 8, 9 и 11-го созывов.

Один из видных государственных деятелей Кыргызстана своего времени, внесший большой личный вклад в социально-экономическое развитие республики и ее аграрного сектора.

Умер в 2017 году.

Родился композитор Михаил Бурштин

Родился 19 мая 1943 года в городе Фрунзе. Член Союза композиторов Киргизии (1969), Израиля (1993). Заслуженный деятель культуры (1990).

Интересы композитора выходят за рамки привычного круга образных и жанровых представлений, сложившихся в кыргызском профессиональном музыкальном искусстве. Композитор смело экспериментирует с жанровыми моделями искусства прошлого и настоящего, пользуясь при этом кардинально новыми средствами музыки XX столетия в области формы, лада, гармонии, полифонии, метро-ритма, инструментовки.

У кого намечается той

Абдимуктар Маматов

Регулярно выступает в Израиле и Германии.

Родился 19 мая 1950 года в селе Жалпак-Таш Узгенского района Ошской области. Депутат Жогорку Кенеша VI созыва от партии «Ата Мекен.

Шаршенбек Абдыкеримов

Родился 19 мая 1970 года в селе Кара-Суу Нарынской области. Пезидент Национального олимпийского комитета КР.

Куда сходить Культура

в «Галерее М» проходит выставка «Вдали от суеты » ; Подробнее

; Подробнее в Кыргызском государственном доме-музее М.В.Фрунзе продолжается фотодокументальная выставка «Пишпек — Фрунзе — Бишкек» ; Подробнее

продолжается Фестиваль европейского кино ;

; Бишкекский городской драматический театр имени А.Умуралиева покажет спектакль «Манасчи» ;

Государственный национальный русский театр драмы имени Ч.Айтматова — к омедию «Женитьба Бальзаминова» и сказку «Красавица и чудовище» ;

; Кыргызский национальный академический театр оперы и балета имени А.Малдыбаева — о перу «Севильский цирюльник» ;

; на аллее Молодежи пройдет Фестиваль образования ;



; в ДТРЦ GUM-N-ROLL состоится выставка кошек ;

; пройдут различные мастер-классы как для взрослых, так и для детей — выбирайте в нашей «Афише».

Спорт

чемпионат Кыргызстана по шахматам ;

чемпионат Кыргызстана по таэквондо ITF ;

чемпионат Кыргызстана среди команд Топ-лиги по футболу ;

чемпионат Кыргызстана по легкой атлетике .

Следите за мероприятиями в «Спортивном календаре».

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