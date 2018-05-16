Наука в помощь. В рамках Всемирных игр кочевников будет площадка и для ученых

У III Всемирных игр кочевников появился новый компонент — наука. Об этом сегодня рассказала заместитель министра культуры, информации и туризма Айнура Темирбекова.

По ее словам, подвести научную основу кочевой цивилизации приедут известные, с мировым именем ученые. Это будет 62-е заседание PIAC (Алтаистическая конференция).

«Научная компонента заключается как раз в том, чтобы исследовать место и роль кочевой культуры народов мира в развитии человеческой цивилизации. Мы планируем рассказать на научном форуме историю и культуру именно кочевых народов, исследовать взаимосвязи народных игр с традициями кочевников, исследовать феномен Всемирных игр кочевников как исторического наследия народов мира, получить научно-методическое обоснование различных аспектов традиционной физической культуры и этноспорта», — сказала Айнура Темирбекова.

Она отметила, что в рамках ВИК запланировано формирование постоянно действующей площадки для научных деятелей, ученых.