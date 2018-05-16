Сохраним свои истоки. Что обещают организаторы Всемирных игр кочевников

Все больше стран хотят принять участие во Всемирных играх кочевников. Об этом во время видеомоста «О проведении ВИК и возведении города кочевой культуры на Иссык-Куле» заявил Чрезвычайный и Полномочный Посол КР в России Болот Отунбаев.

«Это инициатива мирового масштаба, воплощенная в жизнь. От третьих Игр ожидается более масштабное число участников. Посольство ведет работу для привлечения новых участников и пропаганды Игр», - сказал Болот Отунбаев.

По его словам, в МИД КР «поделены» страны между посольствами. В связи с этим дипмиссия в России разослала приглашение 27 странам и 30 российским субъектам федерации.

«Недавно был в Казани, встречался с президентом Татарстана. Он дал согласие на участие сборной республики в Играх», — сказал он.

Заместитель министра культуры, информации и туризма Айнура Темирбекова отметила, что сегодня страны стали придавать большое значение сохранению своих истоков. Кыргызстан — древнее государство, которое привлекает туристов своей культурой.

«В этот раз большое внимание уделено культурной составляющей. Пройдут такие мероприятия, как этномода, этнотанец, этнодом, этнобазар. Мы покажем, кто такие кочевники. Проект ВИК задумывался, чтобы показать, что есть такой народ с такой культурой», — отметила она.

По словам Айнуры Темирбековой, приглашения для участия в Играх отправлены более чем в 120 стран.