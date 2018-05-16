За что получил выговор глава Судебного департамента, рассказали в Верховном суде

Директор Судебного департамента Рустам Ибраимов получил дисциплинарное наказание. Председатель Верховного суда Кыргызстана Айнаш Токбаева подписала приказ об объявлении выговора Рустаму Ибраимову. Как заявил ИА «24.kg» сам глава ведомства, он не понимает, за что наказан.

Формулировка приказа звучит так: за ненадлежащее исполнение служебных обязанностей.

Рустам Ибраимов рассказал ИА «24.kg», что с приказом не ознакомлен и понятия не имеет, за что получил выговор. Он подчеркнул, что нареканий к его работе ранее не было. По его словам, Судебный департамент подчиняется Совету судей.

В Совете судей ИА «24.kg» пояснили, что Рустам Ибраимов отчитался по итогам 2017 года 4 мая, и его отчет признан удовлетворительным.

«Мы понятия не имеем, откуда взялся этот приказ, тем более что все распоряжения такого рода должны быть согласованы с Советом судей», — заявила пресс-секретарь совета Назира Сагыналиева.

В Верховном суде ИА «24.kg» появление приказа пояснили тем, что Рустам Ибраимов получил выговор за низкие показатели и ненадлежащее материально-техническое обеспечение деятельности судов местных инстанций.