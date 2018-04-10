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Общество

Часы по русскому и кыргызскому сокращать не будут, заверяют в Минобразования

В Facebook появилась информация, что в новом учебном году Министерство образования и науки предлагает сократить в школах часы русского и кыргызского языков. При этом увеличивают в разы уроки иностранного языка.

В пресс-службе Минобразования прокомментировали ситуацию ИА «24.kg» так: «Проект перспективного базисного учебного плана (БУП) с 2020-2021 года, размещенный в газете «Кут билим», представлен профессором Кыргызской академии образования, доктором педагогических наук Елисеем Син в качестве его собственного видения. Представленный проект рассматривался на координационном совете по стандартам и качеству образования при МОН, по итогам которого он был отклонен».

«Изменения в базисный учебный план требуют очень серьезной, скрупулезной работы, основанной на особом методологическом подходе. Сегодня идет работа только над концепцией будущего плана, который вынесут на широкое обсуждение как экспертного сообщества, так и педагогов», — добавили в ведомстве.
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