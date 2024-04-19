В Бишкеке завтра пройдет Тотальный диктант

Тотальный диктант состоится 20 апреля. Об этом сообщается на сайте мероприятия.

В Бишкеке диктант начнется в 14.00 на трех площадках.

Тотальный диктант — ежегодная просветительская акция в форме добровольного диктанта для всех желающих. В этом году он пройдет в 41 стране и почти 700 городах.

Цель акции — показать, что быть грамотным важно для каждого человека; убедить, что заниматься русским языком нелегко, но увлекательно и полезно; объединить всех, кто умеет или хочет писать и говорить по-русски.