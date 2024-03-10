В Кыргызстане определили лучшего учителя русского языка. Об этом сообщается в Telegram-канале «Русского дома».

Лучшим учителем русского языка стала Екатерина Башманова, которая работает в одной из школ республики.

Специальными призами отмечены Айгуль Джунсаева из села Тепке Иссык-Кульской области и Элмира Кумушбекова из села Ленин-Жол Чуйской области. Победительницу пригласят на курсы повышения квалификации или на профессиональный форум в России. Призеры получат не менее 200 книг и учебников для своей школы, участницы — не менее 100 книг.

По данным организаторов, ежегодный конкурс отмечает кыргызстанок, которым принадлежит большой вклад в социально-экономическое, духовное, культурное развитие страны и укрепление связей с Россией. Премию присуждают в 11 номинациях.

Россотрудничество поддержало в этом году две номинации. Помимо учителей, преподающих русский язык, оно наградит лучших волонтеров среди участниц с 14 до 19 лет.