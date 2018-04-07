МИД проверяет видео, на котором якобы расстреляли кыргызстанцев

Министерство иностранных дел КР проверяет видео, где запечатлено, как якобы граждан Кыргызстана расстреляли в городе Актобе (Казахстан). Об этом ИА «24.kg» сообщили в пресс-службе МИД.

Уточняется, что Посольство КР в РК держит связь с правоохранительными органами соседней страны.

Подробности в ведомстве обещали сообщить позже.

Напомним, в Интернете распространили видео, где сообщается о том, что в Актобе расстреляли микроавтобус с гражданами Кыргызстана.

Автор на кыргызском говорит о том, что ночью микроавтобус расстреляли неизвестные в масках.

На видео запечатлен бус с бишкекским госномером В8451AU.