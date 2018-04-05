На ремонт в Бишкеке закроют проспект Чуй

С 8 апреля планируется закрыть несколько улиц для реабилитации дорожного полотна. Об этом со ссылкой на Управление капитального строительства сообщила пресс-служба мэрии.
Закроют:
- до 15 мая — проспект Чуй, от улицы Шабдана Баатыра до Т.Айтматова;
- до 10 июля — улицу Шабдана Баатыра, от проспекта Чуй до улицы Анкара (западная часть);
- до 1 июля — проспект Чуй, от улицы Павлова до бульвара Молодой Гвардии.
На участках произведут работы по ремонту дорожного полотна, восстановлению слоев асфальтобетона, обновлению бордюров и дорожной разметки.