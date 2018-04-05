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Общество
Сюжет: Ремонт дорог в Бишкеке (31)

На ремонт в Бишкеке закроют проспект Чуй

С 8 апреля планируется закрыть несколько улиц для реабилитации дорожного полотна. Об этом со ссылкой на Управление капитального строительства сообщила пресс-служба мэрии.

Закроют:

  • до 15 мая проспект Чуй, от улицы Шабдана Баатыра до Т.Айтматова;
  • до 10 июля улицу Шабдана Баатыра, от проспекта Чуй до улицы Анкара (западная часть);
  • до 1 июля проспект Чуй, от улицы Павлова до бульвара Молодой Гвардии.

На участках произведут работы по ремонту дорожного полотна, восстановлению слоев асфальтобетона, обновлению бордюров и дорожной разметки.
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