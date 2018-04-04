Дальнобойщики продолжают акцию протеста. На юге появился дефицит топлива

Грузоперевозчики продолжают бастовать. Об этом ИА «24.kg» сообщил глава профессиональной ассоциации Чолпонбек Жанбаев.

По его словам, дефицит топлива на юге уже начался, хотя министр транспорта и дорог утверждает обратное, говоря, что в регион через территорию Узбекистана ушли составы с ГСМ.

«Мы пропускаем бензовозы. По пять машин уходят. Пока наши требования не будут услышаны, мы не прекратим забастовку. С коррупцией и поборами должно быть покончено», — заявил Чолпонбек Жанбаев. Он отметил, что речи о том, чтобы увеличить нагрузку на ось не идет.

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Напомним, в понедельник не вышли на работу маршрутки в Бишкеке. Накануне ситуация начала меняться. Сегодня все маршрутки вышли на линию.

Бастовали также водители в Таласской области и в Кара-Балте. В Кара-Балте они также вернулись на маршруты после однодневной акции протеста.