Забастовка дальнобойщиков. Водители хотят работать по закону

В селе Сосновка по обеим сторонам трассы Бишкек — Ош выстроились колонны, в них 150 фур.

Фото ИА «24.kg»

Это забастовка перевозчиков нефтепродуктов. Они требуют отменить обязательное страхование для водителей фур и маршрутных такси в размере 60 тысяч сомов, введенное с 1 апреля 2018 года. Второе их требование — искоренить коррупцию в Министерстве транспорта и дорог и Департаменте весогабаритного контроля.

Страховка на странных условиях

По словам директора Объединения перевозчиков нефтепродуктов Кыргызстана Чолпонбека Джамбаева, уже с 1 апреля сотрудники ГУОБДД должны начать изымать груженые авто, если у водителя нет страховки. Водитель, чтобы вернуть машину вместе с ценным грузом, должен оплатить штраф в размере 500 сомов, купить и предъявить страховку. Но все дело в том, что груз ведь не какие-нибудь тряпки или даже овощи, а горюче-смазочные материалы, для которых нужна соответствующая безопасная стоянка. Каких, по словам Джамбаева, у Государственного управления по безопасности дорожного движения нет.

А страховать свои транспортные средства мы не хотим, потому что нас возмущают условия страхования. Оно не учитывает наши интересы. Чолпонбек Джамбаев

«Оказывается, в случае дорожно-транспортного происшествия нам нужно в страховой компании представить справку из больницы, чеки из аптеки и доказывать, что мы пострадали. Подать документы следует в течение месяца, а страховая компания еще месяц будет рассматривать заявку, чтобы дать ответ. А в жизни ведь как? Человек попадает в больницу, и ему срочно нужны деньги на лекарства, на операцию. В этом случае мы никак себя, выходит, не застраховываем», — рассказывает он.

Закон этот был принят еще десять лет назад — в 2008-м. И сумму страховки наши чиновники вывели, основываясь на статистических данных соседнего Казахстана, потому что статистики по ДТП с участием фур в Кыргызстане просто не было. Ну неужели за десять лет нельзя было ее составить?

По подсчетам, водители фур по всей стране должны принести страховщикам 6 миллионов сомов. Из них 4 миллиона закладываются на возмещение ущерба экологии после ДТП.

«Мы, бензовозчики, знаем, что ущерб экологии никогда не составлял 4 миллионов. Примерно из ста аварий за все время нашей работы только после одной ущерб составил 380 тысяч сомов. В основном возмещение ущерба по оценке Госэкотехинспекции составляет 10—15 тысяч сомов», — говорят дальнобойщики.

Эти деньги поступают для вывоза на отвал слоя почвы, на которую пролился бензин, так как на этом месте не вырастет трава. Вот и все устранение вреда экологии.

И на это они заложили 4 миллиона. Выходит, мы просто дарим страховым компаниям эти деньги. Водители

Как зародились услуги перевозок

Чтобы было проще понять, что творится в этой сфере, наверное, стоит вспомнить историю зарождения этого вида деятельности в Кыргызстане.

Примерно 10 лет назад только появившаяся на нашем рынке компания «Газпром» приняла решение возить бензин на юг страны автотранспортом. Ранее на юг топливо доставлялось по железной дороге, которая проходит по территории Узбекистана. Тогда отношения между нашими странами, можно сказать, оставляли желать лучшего. Было немало конфликтов, которые никак не решались на государственном уровне.

В Узбекистане груз задерживался на неопределенные сроки, топливо частично сливали и снова пускали в путь, лишь получив деньги от хозяина груза. Хозяин вынужден был ехать в соседнюю страну, чтобы выкупить свой товар, который стоит немалых денег.

Сначала бензин стали возить по стране на КамАЗах. А потом компания "Газпром" приобрела несколько фур с цистернами. За ней все перевозчики ринулись покупать такие машины в Литве и Латвии. Конечно же, бывшие в употреблении. Купить новые непосредственно у завода-изготовителя денег у наших перевозчиков не хватило. Даже сейчас эти бывшие в употреблении фуры стоят, как трехкомнатные квартиры в Бишкеке, $50–60 тысяч.

Фото ИА «24.kg»

Это стало прибыльным бизнесом. За каждый литр бензина, довезенного до юга, получали по 4,5—5 сомов. За поставку в Таджикистан получали по 10 сомов за литр. Узбекистан также не пропускал в то время таджикские грузы по железной дороге. И соседняя республика была вынуждена прибегнуть к услугам кыргызских перевозчиков, которые получали бензин из России по железке через Казахстан. В Бишкеке переливали его в цистерны и поставляли на автозаправочные станции.

Тогда потребность страны в бензине составляла 500—600 тысяч тонн. Сейчас количество автотранспортных средств увеличилось и потребность выросла до одного миллиона тонн. Половина этого объема поставляется на юг республики.

Палки в колеса

Проблемы начались в 2011 году, когда правительством было принято постановление № 454 «О весогабаритном контроле». Начали массово останавливать автомобили на пунктах весогабаритного контроля. Согласно документу, максимальная нагрузка на одну ось должна составлять 8 тонн. А общая масса фуры вместе с грузом не должна превышать 44 тонн.

В советское время на дорогу можно было выпускать машины весом 48 тонн. Теперь только 44. А Минтранс, вместо того чтобы следить за качеством строящихся дорог, старается уменьшить массу фур.

По словам дальнобойщиков, если сухие грузы можно перевозить в любом количестве и весе, то жидкость ни в коем случае нельзя перевозить, не заполнив сосуд полностью. Потому что по дороге она будет плескаться, вместе с этим будет смещаться и центр тяжести, из-за чего фура может просто опрокинуться.

Минтранс предлагает такое решение проблемы: укоротить цистерны.

На эти автотранспортные средства есть сертификаты, на основании которых они были зарегистрированы Департаментом регистрации. Вмешательство в конструкции этих машин возможно только заводом-изготовителем. Иначе он просто отзовет сертификат. Кроме того, чтобы укоротить эти цистерны, нужна специальная сварка для алюминия, из которого они сделаны. В условиях Кыргызстана это невозможно.

Водители из этой ситуации нашли свой выход: платят за перегруз на каждом пункте весогабаритного контроля. Дают взятки и... едут дальше. Не легче ли Минтрансу узаконить плату за перегруз и направить эти средства на строительство или ремонт дорог? Водители только за.

Только вот правительство, вместо того чтобы разрешить все существующие проблемы за столом переговоров, хочет вытеснить дальнобойщиков с рынка услуг, введя страхование на столь странных условиях и вводя всевозможные запреты. Ведь теперь отношения с Узбекистаном налажены и нефтепродукты можно снова возить по железной дороге.

А о тех людях, которые в свое время не только нашли способ заработать, но еще и выручили страну, решив проблемы доставки горючки, никто не подумал. А за 10 лет в стране уже сложилась целая отрасль перевозок. Активно используется более тысячи машин. В их обслуживании задействовано около 10 тысяч человек. Кроме водителей, это те, кто возит для них запчасти, ремонтирует машины, и прочие.

Сегодня водители вышли на бессрочную забастовку с требованием прекратить давление. Они всего лишь хотят, чтобы их не ставили все время вне закона и чтобы им не приходилось давать взятки и выкручиваться. Хотят быть услышанными.

Акция бессрочная, потому что другого выхода у нас нет. Стоит нам только двинуться отсюда, как нас оштрафуют за отсутствие страховок и заберут машины вместе с грузом. Придется стоять здесь. Водитель по имени Болот

О тех, кто заглянул на угощение

Правда, на забастовку это не очень похоже. Водители в павильоне, оборудованном под столовую, дружно режут мясо и шинкуют морковку, чтобы на всех приготовить плов. Во главе стола, как аксакалы, в ожидании плова уселись сотрудники милиции, в том числе и замначальника Жайылского РОВД. Своего имени он не назвал и отказался рассказать журналисту, с какой целью пришел на забастовку. Видимо, просто зашли на приглашение поесть плов.