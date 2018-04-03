Забастовка грузоперевозчиков. Очередь из бензовозов растянулась на три километра

На КПП «Сосновка» продолжается забастовка грузоперевозчиков. Об этом ИА «24.kg» сообщил глава Ассоциации перевозчиков Чолпонбек Жанбаев.

По его словам, на КПП скопилось около 200 бензовозов. На месте находятся сотрудники правоохранительных органов, следят за порядком. «Но мы ведем себя в рамках закона. Дорогу не перекрываем. Все машины стоят на обочине, чтобы не создавать пробки и заторы. Мы хотим до правительства донести наши требования», — рассказал Чолпонбек Жанбаев.

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Дальнобойщики требуют отменить обязательное страхование для водителей фур и маршрутных такси в размере 60 тысяч сомов, введенное 1 апреля 2018 года. Второе их требование — искоренить коррупцию в Министерстве транспорта и дорог и Департаменте весогабаритного контроля.

Напомним, накануне не вышли на работу маршрутки. В Бишкеке случился транспортный коллапс. Сегодня ситуация начала меняться, но на линиях до сих пор не все маршрутки.