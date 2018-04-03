12:10
USD 68.38
EUR 84.31
RUB 1.19
Общество

Забастовка грузоперевозчиков. Очередь из бензовозов растянулась на три километра

На КПП «Сосновка» продолжается забастовка грузоперевозчиков. Об этом ИА «24.kg» сообщил глава Ассоциации перевозчиков Чолпонбек Жанбаев.

По его словам, на КПП скопилось около 200 бензовозов. На месте находятся сотрудники правоохранительных органов, следят за порядком. «Но мы ведем себя в рамках закона. Дорогу не перекрываем. Все машины стоят на обочине, чтобы не создавать пробки и заторы. Мы хотим до правительства донести наши требования», — рассказал Чолпонбек Жанбаев.

Читайте по теме
Грузоперевозчики в Кыргызстане объявили бессрочную забастовку

Дальнобойщики требуют отменить обязательное страхование для водителей фур и маршрутных такси в размере 60 тысяч сомов, введенное 1 апреля 2018 года. Второе их требование — искоренить коррупцию в Министерстве транспорта и дорог и Департаменте весогабаритного контроля.

Напомним, накануне не вышли на работу маршрутки. В Бишкеке случился транспортный коллапс. Сегодня ситуация начала меняться, но на линиях до сих пор не все маршрутки.
Ссылка:
просмотров: 715
Версия для печати
Материалы по теме
Транспортный коллапс. Водители маршруток в Бишкеке выходят на работу вынужденно
Транспортный коллапс. Проблемы с троллейбусами устранят в течение получаса
Угрозы водителям маршруток. По городу работают 13 постов милиции
Акции протеста. В мэрии Бишкека не знают, выйдут ли маршрутки на работу завтра
Акции протеста. Грузоперевозчики митингуют в Таласе
В мэрии Бишкека рассказали, повысят ли стоимость проезда в маршрутках
Транспортный коллапс. За срыв работы чиновники пообещали наказать виновных
Забастовка дальнобойщиков. Водители хотят работать по закону
Грузоперевозчики в Кыргызстане объявили бессрочную забастовку
А вы согласны с требованиями водителей маршруток? Опрос
Популярные новости
Транспортный коллапс. В&nbsp;мэрии Бишкека заявляют о&nbsp;провокации Транспортный коллапс. В мэрии Бишкека заявляют о провокации
Торговые центры Бишкека. Как мы&nbsp;искали пожарные выходы и&nbsp;планы эвакуации Торговые центры Бишкека. Как мы искали пожарные выходы и планы эвакуации
Как кыргызская семья воспитывает детей по-японски в&nbsp;самом дорогом городе мира Как кыргызская семья воспитывает детей по-японски в самом дорогом городе мира
Келинка из&nbsp;Оша. Почему она выбирает путь против стереотипов и&nbsp;не&nbsp;боится Келинка из Оша. Почему она выбирает путь против стереотипов и не боится
Бизнес
Мировой хаос: видны&nbsp;ли признаки нового порядка? Мировой хаос: видны ли признаки нового порядка?
MegaCom: велосезон-2018&nbsp;открыт! MegaCom: велосезон-2018 открыт!
Мобильный оператор&nbsp;О! значительно увеличил пропускную способность своей сети Мобильный оператор О! значительно увеличил пропускную способность своей сети
Сотрудники MegaCom вышли на&nbsp;субботник в&nbsp;Карагачевую рощу Сотрудники MegaCom вышли на субботник в Карагачевую рощу