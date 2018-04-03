Забастовка грузоперевозчиков. Очередь из бензовозов растянулась на три километра

На КПП «Сосновка» продолжается забастовка грузоперевозчиков. Об этом ИА «24.kg» сообщил глава Ассоциации перевозчиков Чолпонбек Жанбаев.
Читайте по теме
Дальнобойщики требуют отменить обязательное страхование для водителей фур и маршрутных такси в размере 60 тысяч сомов, введенное 1 апреля 2018 года. Второе их требование — искоренить коррупцию в Министерстве транспорта и дорог и Департаменте весогабаритного контроля.
Напомним, накануне не вышли на работу маршрутки. В Бишкеке случился транспортный коллапс. Сегодня ситуация начала меняться, но на линиях до сих пор не все маршрутки.