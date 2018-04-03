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Общество

Забастовку продолжают дальнобойщики. Ждут ответа от правительства

Грузоперевозчики ждут ответа на свои требования от правительства. Об этом ИА «24.kg» сообщил глава Ассоциации грузоперевозчиков Чолпонбек  Жанбаев.

По его словам, с митингующими водителями большегрузов на КПП «Сосновка» встретился заместитель министра транспорта и дорог. Он пообещал, что министерство рассмотрит их требования и даст ответ. «Пока нас не услышат, мы не уйдем отсюда. Раньше, до забастовки, на юг уходило до ста бензовозов ежедневно. Сейчас мы пропускаем только пять. У нас бессрочная акция протеста», — сказал Чолпонбек Жанбаев.

Дальнобойщики требуют отменить обязательное страхование для водителей фур и маршрутных такси. Второе требование — искоренить коррупцию в Министерстве транспорта и дорог и Департаменте весогабаритного контроля.

В Минтрансе ИА «24.kg» заявили, что изучают вопрос. 

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Напомним, накануне не вышли на работу маршрутки. В Бишкеке случился транспортный коллапс. Сегодня ситуация начала меняться, но на линиях до сих пор не все маршрутки.

Вчера же бастовали водители в Таласской области и городе Кара-Балте. Водители бусов в Кара-Балте сегодня также вернулись на маршруты после однодневной акции протеста.  

В УВД Таласа вчера отмечали, что у администрации собралось около 200 человек.
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