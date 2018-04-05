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Общество

Забастовка дальнобойщиков. Грузоперевозчики начали пропускать машины с топливом

Грузоперевозчики начали пропускать на юг машины с топливом. Об этом ИА «24.kg» рассказал глава профессиональной ассоциации Чолпонбек Жанбаев.

По его словам, на КПП «Сосновка» скопилось двести бензовозов.

«Мы начали частично пропускать машины. Однако прекращать забастовку не намерены», — сказал Чолпонбек Жанбаев.

Дальнобойщики требуют отменить обязательное страхование для водителей фур и маршрутных такси. Второе требование: искоренить коррупцию в Министерстве транспорта и дорог и Департаменте весогабаритного контроля.

Грузоперевозчики утверждают, что на юге уже наблюдается дефицит ГСМ. Однако в Министерстве транспорта и дорог утверждают, что нехватки топлива нет.

Дальнобойщики бастуют уже четвертый день. 
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