Забастовка дальнобойщиков. Грузоперевозчики начали пропускать машины с топливом

Грузоперевозчики начали пропускать на юг машины с топливом. Об этом ИА «24.kg» рассказал глава профессиональной ассоциации Чолпонбек Жанбаев.
По его словам, на КПП «Сосновка» скопилось двести бензовозов.
«Мы начали частично пропускать машины. Однако прекращать забастовку не намерены», — сказал Чолпонбек Жанбаев.
Грузоперевозчики утверждают, что на юге уже наблюдается дефицит ГСМ. Однако в Министерстве транспорта и дорог утверждают, что нехватки топлива нет.
Дальнобойщики бастуют уже четвертый день.