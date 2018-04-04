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Общество

Кого могут освободить от платы за пользование поверхностными водами

Министерство сельского хозяйства, пищевой промышленности и мелиорации Кыргызстана предлагает ввести освобождение за пользование поверхностными водами. Документ внесли на рассмотрение Жогорку Кенеша.

Водный кодекс предусматривает взимание платы за пользование водой как за природный ресурс. Однако порядок и условия оплаты, введение льгот водопользователям не определены.

Учитывая социальное положение и нынешнюю обстановку в стране, предлагается освобождать от платы за использование воды в качестве природного ресурса заповедники, заказники, памятники природы, национальные, дендрологические и зоологические парки, учреждения культуры, науки, образования, здравоохранения, другие учреждения и организации, финансируемые за счет государственного бюджета.

Поверхностные водные ресурсы предлагается предоставлять безвозмездно для водопоя домашнего скота и полива приусадебных участков, для питьевых и хозяйственно-бытовых нужд, спорта, отдыха, туризма, любительского рыболовства, выработки электроэнергии.
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