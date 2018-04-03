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Общество

Министр здравоохранения не знает, когда врачам повысят заработную плату

Министр здравоохранения Талантбек Батыралиев не знает, когда врачам повысят заработную плату. Об этом он заявил ИА «24.kg».

По его словам, ему известно, что высококвалифицированные медики получают не выше пяти тысяч сомов. У врача редкой категории, ангиохирурга из Нацгоспиталя Эльзара Токтоназарова, жалование 5 тысяч 535 сомов. Педиатр получает не выше четырех тысяч.

«Мы прорабатываем вопрос повышения заработной платы на уровне правительства, изыскиваем средства из бюджета. Но когда именно поднимут оплату, я не знаю, не могу сказать», — ответил министр Талантбек Батыралиев.
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