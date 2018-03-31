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Общество
Сюжет: Ремонт дорог в Бишкеке (28)

Дождались! В Бишкеке за ночь заасфальтировали улицу Шопокова

В Бишкеке за ночь заасфальтировали улицу Шопокова. Еще вчера участок от Киевской до проспекта Чуй был в ямах.

Ночью произведен ямочный ремонт. Некоторые участки пришлось полностью асфальтировать из-за больших выбоин.

Ранее в мэрии Бишкека ИА «24.kg» сообщили, что ремонт улицы Шопокова произведет за свой счет МП «Бишкекасфальтсервис». Сумму посчитают по факту выполненных работ.

Генеральный директор ОсОО «Ташболот холдинг» Назгуль Тюлеева обратилась к городским властям с просьбой передать ей в аренду парковочные места с восточной и западной сторон улицы Шопокова (от проспекта Чуй до улицы Киевской). ОсОО «Ташболот холдинг» готово отремонтировать дорогу, если получит парковку.
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