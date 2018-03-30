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Общество

Сегодня в Бишкеке. Информационная карта

В Бишкеке 30 марта днем дождя не будет. Потеплеет. Воздух прогреется до +27 градусов. День увеличился до 12 часов 36 минут.

У православных продолжается Великий пост. Что можно есть в этот день, посмотрите в нашем календаре.

Перекрытые дороги

  • до 31 ноября в связи с реконструкцией закрыт отрезок улицы Осмонкула от БЧК до ЗАО «Шоро»;
  • до 30 августа часть улицы Джаманбаева от Токтоналиева до проспекта Ч.Айтматова;
  • до 30 сентября отрезок улицы Тыныстанова от улицы Туголбая-Аты до Токтогула;
  • до 1 сентября отрезок улицы Баялинова от М.Ганди до Абдрахманова;
  • до 15 июня отрезок улицы Айни от Псковской до Ч.Айтматова.

Полный список дорог, которые закрыты для проезда, можно скачать здесь.

Отключение газа, света, воды

  • 10.00-17.00 — жилмассивы «Ак-Тилек-2», «Учкун-2», улица Кийизбаевой;
  • 9.00-17.00 — улица Учкун, 22;
  • 10.00-15.00 — улицы Герцена, Суюмбаева, Ибраимова, Гоголя;
  • 14.00-17.00 — улица Осмонкула (северная сторона БЧК);
  • 9.00-13.00 — вдоль БЧК от улицы Орозбекова до улицы Елебесова;
  • 9.30-18.00 — улица Исанова, 18;
  • 9.00-18.00 — улицы Толстого, Фатьянова, Исанова, Ушакова, Осипенко, Профессора Зимы, Тюменская, Пржевальского, Тыныстанова, Горького, переулок Новооктябрьский;
  • 9.00-20:00 — жилмассив «Арча-Бешик» (улицы Абдрахманова, Чортекова, Жайыла Баатыра, Садырбаева, Шералиева, Джунусалиева).

В связи с аварийно-восстановительными работами не будет газа в районах, ограниченных:

  • проспектом Дэн Сяопина, улицами Мурманской, Алыкулова, Кустанайской, а также в котельной «БСМ».
  • улицами Тоголока Молдо, Щербакова, Орозбекова, БЧК.

Памятные даты

Подписан договор о продаже царской Россией Аляски США

Произошло это в 1867 году. Американцы приобрели земли за $7,2 миллиона (по 2 цента за акр).

Царское правительство пыталось избавиться от Аляски и Алеутских островов еще раньше, но первым переговорам помешала Гражданская война в США.

В самой Америке в то время было мало желающих приобретать огромную территорию, которую противники сделки называли заповедником для белых медведей. Сенат США ратифицировал договор лишь большинством в один голос. Но когда на Аляске обнаружили золото и богатые минеральные ресурсы, эта сделка была признана главным достижением администрации президента Эндрю Джонсона.

Люди, которые меняли мир

Родился борец Кенжебек Омуралиев

В 1967 году в селе Кызыл-Туу (ныне Джумгальский район) родился борец вольного стиля, призер чемпионата мира Кенжебек Омуралиев.

Считается лучшим борцом Кыргызстана XX века.

В 1989 году стал призером чемпионата СССР, в 1991 году выиграл чемпионат СССР и Спартакиаду народов СССР. В 1993 году занял 5-е место чемпионата Азии, в 1994-м завоевал бронзовую медаль чемпионата мира и занял 4-е место на Азиатских играх. В 1998–2005 годах был главным тренером национальной сборной Кыргызстана.

У кого намечается той

Жангороз Каниметов 

Родился 30 марта 1950 года в селе Токтоян Тюпского района Иссык-Кульской области.

Ректор Международного университета «Ала-Тоо», экс-заместитель министра образования и науки Кыргызской Республики.

Эдгар Бернхардт

Фото sport.kg. Эдгар Бернхардт

Родился 30 марта 1986 года в селе Новопавловка Чуйской области.

С 2014 года игрок сборной Кыргызстана по футболу (полузащитник).

Куда сходить

Культура

  • В «Галерее М» проходит выставка «Весенний вернисаж»;
  • В Кыргызском национальном музее изобразительных искусств имени Г.Айтиева продолжается выставка «Кульджаке»;
  • В ololohaus состоится мастер-класс по нейрографике;
  • В Государственном национальном русском театре драмы имени Ч.Айтматова покажут лирическую драму «Жених и невеста»;
  • В большом зале Кыргызской национальной филармонии имени Сатылганова в 18.30 начнется юбилейный концерт Духового оркестра мэрии;
  • В Национальной библиотеке в 11.00 откроется книжно-иллюстративная выставка, посвященная 100-летию со дня рождения манасчи Жусупа Мамая.

Куда еще стоит отправиться сегодня и на этой неделе, читайте в нашей «Афише».

Спорт

В Бишкеке продолжается чемпионат Кыргызстана среди мужчин по волейболу.

Следите за мероприятиями в «Спортивном календаре».

Это будет интересно журналистам и экспертам

  • Большой овальный зал, 10.00 — заседание парламентской фракции СДПК;
  • Западный зал, 10.00 — заседание парламентской фракции «Республика — Ата Журт»;
  • Старая площадь, 17.00 — акция «Стань ярче» в рамках республиканского проекта «Я соблюдаю ПДД»;
  • ПЦ «АКИpress», 10.00 — пресс-конференция «Проблемы угольного месторождения Бел Алма и действия сотрудников ГКНБ Баткенской области»;
  • ПЦ «АКИpress», 11.00 — молодежные активисты «Жаш Тилек» расскажут, с какими проблемами сталкиваются молодые люди в регионах и какие решения они предлагают президенту;
  • «Хаятт Ридженси», 9.00 — международная конференция «Роль женщин секторов безопасности, правопорядка и законности в устойчивом развитии регионов»;
  • ПЦ Sputnik, 14.00 — актер, режиссер Марат Амираев расскажет школьникам о театре;

  • ПЦ Sputnik, 11.00 — пресс-конференция «Генеральная прокуратура о борьбе с коррупцией в правоохранительных органах».

О важных и интересных мероприятиях и событиях вы можете сообщить на наш номер WhatsApp (0555) 312 024 или на почту info@24.kg. Также пишите нам в Facebook.
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