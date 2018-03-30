Сегодня в Бишкеке. Информационная карта

В Бишкеке 30 марта днем дождя не будет. Потеплеет. Воздух прогреется до +27 градусов. День увеличился до 12 часов 36 минут.
У православных продолжается Великий пост. Что можно есть в этот день, посмотрите в нашем календаре.
Перекрытые дороги
- до 31 ноября в связи с реконструкцией закрыт отрезок улицы Осмонкула от БЧК до ЗАО «Шоро»;
- до 30 августа часть улицы Джаманбаева от Токтоналиева до проспекта Ч.Айтматова;
- до 30 сентября отрезок улицы Тыныстанова от улицы Туголбая-Аты до Токтогула;
- до 1 сентября отрезок улицы Баялинова от М.Ганди до Абдрахманова;
- до 15 июня отрезок улицы Айни от Псковской до Ч.Айтматова.
Полный список дорог, которые закрыты для проезда, можно скачать здесь.
Отключение газа, света, воды
- 10.00-17.00 — жилмассивы «Ак-Тилек-2», «Учкун-2», улица Кийизбаевой;
- 9.00-17.00 — улица Учкун, 22;
- 10.00-15.00 — улицы Герцена, Суюмбаева, Ибраимова, Гоголя;
- 14.00-17.00 — улица Осмонкула (северная сторона БЧК);
- 9.00-13.00 — вдоль БЧК от улицы Орозбекова до улицы Елебесова;
- 9.30-18.00 — улица Исанова, 18;
- 9.00-18.00 — улицы Толстого, Фатьянова, Исанова, Ушакова, Осипенко, Профессора Зимы, Тюменская, Пржевальского, Тыныстанова, Горького, переулок Новооктябрьский;
- 9.00-20:00 — жилмассив «Арча-Бешик» (улицы Абдрахманова, Чортекова, Жайыла Баатыра, Садырбаева, Шералиева, Джунусалиева).
В связи с аварийно-восстановительными работами не будет газа в районах, ограниченных:
- проспектом Дэн Сяопина, улицами Мурманской, Алыкулова, Кустанайской, а также в котельной «БСМ».
- улицами Тоголока Молдо, Щербакова, Орозбекова, БЧК.
Памятные даты
Подписан договор о продаже царской Россией Аляски США
Произошло это в 1867 году. Американцы приобрели земли за $7,2 миллиона (по 2 цента за акр).
Царское правительство пыталось избавиться от Аляски и Алеутских островов еще раньше, но первым переговорам помешала Гражданская война в США.
В самой Америке в то время было мало желающих приобретать огромную территорию, которую противники сделки называли заповедником для белых медведей. Сенат США ратифицировал договор лишь большинством в один голос. Но когда на Аляске обнаружили золото и богатые минеральные ресурсы, эта сделка была признана главным достижением администрации президента Эндрю Джонсона.
Люди, которые меняли мир
Родился борец Кенжебек Омуралиев
В 1967 году в селе Кызыл-Туу (ныне Джумгальский район) родился борец вольного стиля, призер чемпионата мира Кенжебек Омуралиев.
Считается лучшим борцом Кыргызстана XX века.
В 1989 году стал призером чемпионата СССР, в 1991 году выиграл чемпионат СССР и Спартакиаду народов СССР. В 1993 году занял 5-е место чемпионата Азии, в 1994-м завоевал бронзовую медаль чемпионата мира и занял 4-е место на Азиатских играх. В 1998–2005 годах был главным тренером национальной сборной Кыргызстана.
У кого намечается той
Жангороз Каниметов
Родился 30 марта 1950 года в селе Токтоян Тюпского района Иссык-Кульской области.
Ректор Международного университета «
Эдгар Бернхардт
Родился 30 марта 1986 года в селе Новопавловка Чуйской области.
С 2014 года игрок сборной Кыргызстана по футболу (полузащитник).
Куда сходить
Культура
- В «Галерее М» проходит выставка «Весенний вернисаж»;
- В Кыргызском национальном музее изобразительных искусств имени Г.Айтиева продолжается выставка «Кульджаке»;
- В ololohaus состоится мастер-класс по нейрографике;
- В Государственном национальном русском театре драмы имени Ч.Айтматова покажут лирическую драму «Жених и невеста»;
- В большом зале Кыргызской национальной филармонии имени Сатылганова в 18.30 начнется юбилейный концерт Духового оркестра мэрии;
- В Национальной библиотеке в 11.00 откроется книжно-иллюстративная выставка, посвященная 100-летию со дня рождения манасчи Жусупа Мамая.
Куда еще стоит отправиться сегодня и на этой неделе, читайте в нашей «Афише».
Спорт
В Бишкеке продолжается чемпионат Кыргызстана среди мужчин по волейболу.
Следите за мероприятиями в «Спортивном календаре».
Это будет интересно журналистам и экспертам
- Большой овальный зал, 10.00 — заседание парламентской фракции СДПК;
- Западный зал, 10.00 — заседание парламентской фракции «Республика — Ата Журт»;
- Старая площадь, 17.00 — акция «Стань ярче» в рамках республиканского проекта «Я соблюдаю ПДД»;
- ПЦ «АКИpress», 10.00 — пресс-конференция «Проблемы угольного месторождения Бел Алма и действия сотрудников ГКНБ Баткенской области»;
- ПЦ «АКИpress», 11.00 — молодежные активисты «Жаш Тилек» расскажут, с какими проблемами сталкиваются молодые люди в регионах и какие решения они предлагают президенту;
- «Хаятт Ридженси», 9.00 — международная конференция «Роль женщин секторов безопасности, правопорядка и законности в устойчивом развитии регионов»;
- ПЦ Sputnik, 14.00 — актер, режиссер Марат Амираев расскажет школьникам о театре;
-
ПЦ Sputnik, 11.00 — пресс-конференция «Генеральная прокуратура о борьбе с коррупцией в правоохранительных органах».
О важных и интересных мероприятиях и событиях вы можете сообщить на наш номер WhatsApp (0555) 312 024 или на почту info@24.kg. Также пишите нам в Facebook.