Как кыргызская семья воспитывает детей по-японски в самом дорогом городе мира

Фото из личного архива Гульзар Муктаровой. В университете Тохоку, город Сендай

Гульзар Муктарова восемь лет назад поступила в Университет Тохоку в городе Сендае и получила стипендию от вуза.

Преподаватель японского языка, она давно стремилась пройти обучение в стране своих грез. За то, что вся была буквально погружена в культуру и язык Страны восходящего солнца, друзья называли ее «японкой».

Теперь она живет в Токио и не только пополняет свой багаж знаний, но и воспитывает двоих сыновей.

Гульзар Муктарова рассказала ИА «24.kg» об особенностях воспитания детей и о семейной жизни в Японии.

— Наверное, нелегко для студентки родить двух детей в Японии? Во-первых, ты отстаешь от учебы, во-вторых, это большие расходы. Так ли это?

— Учеба никуда не убежит. Я два раза брала академический отпуск. Университет и лично мой профессор меня поддержали. Он даже был очень рад моему положению. Вообще-то, в Японии созданы все условия для молодых семей. Многие университеты имеют свои детские сады. Также можно обратиться по месту жительства, большинство учреждений набирают деток с трех месяцев.

В моем университете, когда я проводила исследование, выделили няню для моего ребенка.

А насчет расходов могу сказать, что все зависит от семейного дохода. Здесь одну и ту же услугу кто-то может получить бесплатно, а кто-то за нее платит немалые деньги. Гульзар Муктарова

В префектуре Мияги, где я родила своих мальчиков, малоимущие семьи могут родить бесплатно, государство оказывает женщинам помощь и после родов. А если человек имеет доход, то государственная страховка составляет примерно $3,8 тысячи, остальное приходится оплачивать самому.

Соглашусь с вами, что Токио — действительно дорогой город. Образование в Японии тоже дорогое.

Наши дети пока не ходят в школу. Здесь государственные школы с японским образованием бесплатные, а у учреждений с английским языком обучения высокая стоимость. Поэтому мы заранее откладываем деньги на образование детей. Но при этом особо экономить тоже не удается.

— Много написано о том, что японское воспитание имеет свои особенности. Заметно ли в общественных местах, детском саду отличие поведения, менталитета ваших детей от других?

— Мы с мужем внешне очень похожи на местное население, поэтому ни разу на нас не указывали как на иностранцев. А в детском саду, конечно, знают, что мы приезжие, и воспитатели постоянно интересуются, что можно и чего нельзя нашим детям. А наш менталитет после восьми лет проживания в Японии особенно и не отличается (смеется. — Прим. ИА «24.kg»).

— Правда, что дети японцев очень послушны и не капризничают в общественных местах?

— Дети есть дети независимо от национальности и места жительства. Я видела здесь плачущих малышей на улице и матерей, которые шлепали их, чтобы успокоить. Думаю, что разговоры об абсолютно невозмутимых родителях — один из мифов о Японии.

Но большинство японских детей знают, что такое «нельзя». Например, они приучены к тому, что на площадках игрушкой надо делиться, не мусорить, не пачкать, не мешать другим и не беспокоить окружающих.

Когда они не слушаются, родители до последнего пытаются объяснить им это спокойным голосом.

Также японцы начинают думать о будущем ребенка с самого раннего возраста. Уже с трех лет их дети ходят в разные секции, кружки.

— Сколько приходится платить за детский сад?

— Существуют два вида детских садов — хоикуен и йочиен. Хоикуен относится к Министерству здравоохранения, труда и благосостояния. Там преимущественно ухаживают за ребенком, но чему-то особенно не учат.

А йочиен относится к Министерству образования, туда принимают детей с трех лет. И там уже идет подготовка к школе. Эти учреждения обычно работают с 9.00 до 14.00.

Вот сейчас мы старшего сына отдали в йочиен. Выбрали детский сад со спортивным уклоном, так как знания я даю ему дома сама.

— Вы упомянули, что разрабатываете свою методику раннего развития. В чем заключается уникальность вашего исследования?

— В университете я изучаю разные методики преподавания языка. В данный момент пишу докторскую работу. Но после рождения детей начала интересоваться ранним развитием. Ознакомившись с разными пособиями, поняла, что к каждому ребенку нужен индивидуальный подход. Вот и решила на примере своего сына разработать собственную методику.

Могу сказать мамам, что заниматься с ребенком надо с самого раннего возраста и при этом не ждать моментальных результатов. Эффект вы увидите чуть позже, когда ваше чадо начнет раньше и легче сверстников усваивать иностранные языки, математику, логику и другие науки.

Мечтаю в будущем открыть детский сад в Бишкеке, где буду воспитывать по собственной методике, основанной на японском и кыргызском воспитании. Для этого, конечно, мне надо еще много поработать.

— А ваши дети разговаривают на родном языке?

— Мы дома разговариваем на трех языках. Держим постоянную связь с Кыргызстаном, поэтому старший сын хорошо понимает кыргызский. Также общаемся с нашими соотечественниками в Японии. Их не так много, но в последнее время начали активно встречаться и совместно организовывать разные мероприятия.