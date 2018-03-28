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Общество

Срок заключения задержанным при спецоперации на «Дордое» продлили

Срок заключения задержанным во время спецоперации на «Дордое» продлили. Об этом ИА «24.kg» сообщили в Свердловском районном суде. 

По их данным, четверо из пяти задержанных будут находиться в СИЗО ГКНБ до 6 июня. Пятого отпустили под домашний арест.  Это один из сыновей адвоката Азизбека Турдалиева.  Второй содержится под стражей. 

Азизбек Турдалиев защищает депутата парламента от фракции «Кыргызстан» Канатбека Исаева и представляет интересы пострадавшей стороны в деле экс-сотрудника прокуратуры Оша Канжара Кыдыралиева.

По данным ГКНБ, спецоперацию по изъятию поддельных документов и печатей иностранных лжефирм провели в рамках уголовного дела, возбужденного по факту незаконного вывода и хищения более 217 миллионов сомов бюджетных средств.
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