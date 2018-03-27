Трагедия в Кемерово. В Посольстве РФ в Бишкеке открыта Книга памяти

Президент России Владимир Путин подписал указ об объявлении траура 28 марта в связи с гибелью людей при пожаре в Кемерово. Об этом сообщается на сайте Кремля.

Как сообщили ИА «24.kg» в Посольстве РФ в Кыргызстане, завтра, 28 марта, будет открыта Книга памяти. Все желающие смогут прийти в дипломатическую миссию в рабочее время и оставить памятную запись.

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Сегодня бишкекчане несли к дипмиссии цветы, мягкие игрушки и зажигали свечи в память о погибших.

Известно, что сегодня Посольство РФ посетил глава Бишкекского городского кенеша и выразил свои соболезнования.

В день траура на всей территории РФ будут приспущены государственные флаги Российской Федерации. Учреждениям культуры и телерадиокомпаниям предложено отменить развлекательные мероприятия и передачи в день траура.

25 марта в торговом центре «Зимняя вишня» в городе Кемерово произошел пожар. Огонь унес жизни 64 человек. 41 из них — дети.