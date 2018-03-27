Трагедия в Кемерово. Кыргызстанцы несут цветы к Посольству России в Бишкеке

К зданию дипломатической миссии Российской Федерации в Бишкеке сегодня люди несут цветы и мягкие игрушки в память о погибших во время пожара в торговом центре «Зимняя вишня» в городе Кемерово.

Бишкекчанка Дарья Хлебникова пришла к посольству с маленькой дочкой. Они возложили цветы, и любознательная дочь попросила прочесть таблички.

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«Это большое горе, большая трагедия, когда гибнут дети, гибнут люди. Ни один родитель не хотел бы, чтобы его ребенок погиб. Мы пришли, чтобы высказать свою поддержку семьям, перенесшим такую утрату, и научить нашего ребенка, что не бывает чужого горя и нужно поддерживать друг друга», — сказала собеседница.