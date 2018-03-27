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Общество

Пытки повсеместно. Кыргызстанцы по-прежнему боятся о них заявлять

Статистика количества пыток не говорит о том, что их стало меньше или больше. Об этом сообщил на пресс-конференции в ИА «24.kg» председатель координационного совета Коалиции против пыток в Кыргызстане Сардар Багишбеков.

По его словам, коалиция впервые провела исследование по определению индекса применения пыток в изоляторах временного содержания и следственных изоляторах страны.

По данным Сардара Багишбекова, несмотря на принимаемые против пыток меры, они носят повсеместный характер. В основном пытки применяют в первые часы задержания. Если в 2016 году было зарегистрировано 435 фактов пыток, то в 2017-м их количество сократилось.

«Однако эта статистика не говорит о том, что пыток стало меньше или больше. Это указывает на то, что люди стали обращаться в органы и заявлять о них», — сказал Сардар Багишбеков.

Он отметил, что люди, тем не менее, по-прежнему боятся заявлять о фактах пыток.
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