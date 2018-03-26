12:20
USD 68.17
EUR 84.09
RUB 1.19
Общество

Реалити-шоу «Глазами врача» стартует в Кыргызстане

Ассоциация молодых врачей совместно с сообществом работников здравоохранения запускает реалити-шоу «Глазами врача».

По данным пресс-центра Минздрава, авторы хотят обратить внимание общества на актуальные вопросы системы здравоохранения, популяризовать профилактическую медицину, повысить грамотность населения в вопросах здоровья и поднять авторитет работников здравоохранения.

По задумке создателей реалити-шоу, будет семь героев, семь независимых и разных историй. Передача будет ежедневной (каждая серия по 17 минут), первый сезон продлится месяц.

В числе героев пластический хирург, стоматолог, гинеколог, психиатр, семейный врач, общий хирург, специалист инфекционного контроля.
Ссылка:
просмотров: 282
Версия для печати
Материалы по теме
Зарплату врачам в Кыргызстане не сокращали, заверяют чиновники
Медики обижены. Для них не построили ни одного дома
Средняя зарплата врача в 2017 году — чуть больше 12 тысяч сомов
В Кыргызстане врачам и учителям задерживают зарплату
Для повышения зарплаты врачам Кыргызстана необходимо 18 миллиардов сомов
Правительство не доплачивает врачам. По закону медработники могут выиграть суд
Острый дефицит семейных врачей отмечается в Кыргызстане
Деньги не беру, кабинеты не сдаю. Глава ЦСМ № 1 назвал жалобу подчиненных ложью
За шесть лет жизнь пенсионеров, учителей и врачей в Кыргызстане не изменилась
У меня ВИЧ. Реальная история врача
Популярные новости
В&nbsp;Бишкеке решили завершить отопительный сезон В Бишкеке решили завершить отопительный сезон
Как кыргызстанцы превратились в&nbsp;австрийских псевдоинвесторов Как кыргызстанцы превратились в австрийских псевдоинвесторов
Опять гуляем. Кыргызстанцы будут отдыхать 7-9 апреля Опять гуляем. Кыргызстанцы будут отдыхать 7-9 апреля
В новом качестве. Президент Туркмении исполнил хит 1980-х и взорвал Интернет В новом качестве. Президент Туркмении исполнил хит 1980-х и взорвал Интернет
Бизнес
Узнайте, как пополнить баланс в&nbsp;роуминге Узнайте, как пополнить баланс в роуминге
Сотрудники ОАО &laquo;Международный аэропорт &laquo;Манас&raquo; 24&nbsp;марта вышли на&nbsp;субботник Сотрудники ОАО «Международный аэропорт «Манас» 24 марта вышли на субботник
В&nbsp;&laquo;Бакай Банке&raquo; идет прием заявок на&nbsp;льготное кредитование для фермеров В «Бакай Банке» идет прием заявок на льготное кредитование для фермеров
&laquo;Газпром Кыргызстан&raquo; успешно завершил отопительный сезон «Газпром Кыргызстан» успешно завершил отопительный сезон