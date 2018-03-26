Реалити-шоу «Глазами врача» стартует в Кыргызстане

Ассоциация молодых врачей совместно с сообществом работников здравоохранения запускает реалити-шоу «Глазами врача».

По данным пресс-центра Минздрава, авторы хотят обратить внимание общества на актуальные вопросы системы здравоохранения, популяризовать профилактическую медицину, повысить грамотность населения в вопросах здоровья и поднять авторитет работников здравоохранения.

По задумке создателей реалити-шоу, будет семь героев, семь независимых и разных историй. Передача будет ежедневной (каждая серия по 17 минут), первый сезон продлится месяц.