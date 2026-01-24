Citius, altius, fortius. Спортивное реалити-шоу для чиновников запустят в КР

Спортивное реалити-шоу для чиновников запустят в стране. Об этом в эфире Sputnik Кыргызстан сообщил директор Государственного агентства по делам молодежи, физической культуры и спорта Казыбек Молдажиев.
По его словам, сначала отберут десять сотрудников бюджетных организаций, которые не имеют никаких спортивных разрядов и, возможно, никогда не увлекались спортом.
«Мы научим их бегать, плавать и ездить на велосипеде. Обеспечим всем необходимым — от полного и постоянного медосмотра до инвентаря и витаминов», — сказал Казыбек Молдажиев.
Он добавил, что проект продлится с марта по сентябрь. Участвовать могут граждане от 28 до 38 лет, имеющие стаж работы в госучреждении не менее пяти лет.
Заявки могут подать как мужчины, так и женщины с 1 февраля, отбор завершится 15 февраля. После этого для участников составят план тренировок, исходя из их рабочего графика.