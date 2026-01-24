11:56
USD 87.45
EUR 102.67
RUB 1.15
Спорт

Citius, altius, fortius. Спортивное реалити-шоу для чиновников запустят в КР

Спортивное реалити-шоу для чиновников запустят в стране. Об этом в эфире Sputnik Кыргызстан сообщил директор Государственного агентства по делам молодежи, физической культуры и спорта Казыбек Молдажиев.

из архива
Фото из архива. Участники реалити-шоу могут брать пример с руководителей страны, которые регулярно занимаются спортом

По его словам, сначала отберут десять сотрудников бюджетных организаций, которые не имеют никаких спортивных разрядов и, возможно, никогда не увлекались спортом.

«Мы научим их бегать, плавать и ездить на велосипеде. Обеспечим всем необходимым — от полного и постоянного медосмотра до инвентаря и витаминов», — сказал Казыбек Молдажиев.

Он добавил, что проект продлится с марта по сентябрь. Участвовать могут граждане от 28 до 38 лет, имеющие стаж работы в госучреждении не менее пяти лет.

Заявки могут подать как мужчины, так и женщины с 1 февраля, отбор завершится 15 февраля. После этого для участников составят план тренировок, исходя из их рабочего графика.
Ссылка: https://24.kg/sport/359115/
просмотров: 224
Версия для печати
Материалы по теме
В Кыргызстане сняли южнокорейское реалити-шоу
В Кыргызстане для французской телекомпании снимут реалити-шоу о туризме
Реалити-шоу «Глазами врача» стартует в Кыргызстане
Популярные новости
В&nbsp;Бишкеке по&nbsp;поручению Садыра Жапарова начнут реконструкцию Дворца спорта В Бишкеке по поручению Садыра Жапарова начнут реконструкцию Дворца спорта
Кыргызстанский футболист Гулжигит Алыкулов продолжит карьеру в&nbsp;&laquo;Динамо-Минск&raquo; Кыргызстанский футболист Гулжигит Алыкулов продолжит карьеру в «Динамо-Минск»
Молодежный чемпионат мира по&nbsp;хоккею. Сборная Кыргызстана обыграла Люксембург Молодежный чемпионат мира по хоккею. Сборная Кыргызстана обыграла Люксембург
Звание &laquo;Заслуженный тренер&raquo; получили три наставника по&nbsp;художественной гимнастике Звание «Заслуженный тренер» получили три наставника по художественной гимнастике
Бизнес
&laquo;Кыргызтелеком&raquo; внедряет новые технологии и&nbsp;расширяет возможности интернета «Кыргызтелеком» внедряет новые технологии и расширяет возможности интернета
Время обновить технику: до&nbsp;50&nbsp;процентов скидки на&nbsp;электронику в&nbsp;MMarket онлайн Время обновить технику: до 50 процентов скидки на электронику в MMarket онлайн
В&nbsp;O!Store стартовала неделя скидок: аксессуары на&nbsp;20&nbsp;процентов дешевле В O!Store стартовала неделя скидок: аксессуары на 20 процентов дешевле
eSIM от&nbsp;MEGA онлайн: подключение через MegaPay в&nbsp;пару кликов eSIM от MEGA онлайн: подключение через MegaPay в пару кликов
24 января, суббота
11:55
Власти вводят внешнее управление на стройках «Доолот Курулуш» Власти вводят внешнее управление на стройках «Доолот Ку...
11:39
Максимум обновлен. Цена золота впервые превысила $4 тысячи 800 за унцию
11:24
Мойщик автомобилей из Бишкека покоряет клиентов авторским рэпом
11:18
Citius, altius, fortius. Спортивное реалити-шоу для чиновников запустят в КР
11:00
Кыргызстан: кадровые перестановки за 19-23 января