Citius, altius, fortius. Спортивное реалити-шоу для чиновников запустят в КР

Спортивное реалити-шоу для чиновников запустят в стране. Об этом в эфире Sputnik Кыргызстан сообщил директор Государственного агентства по делам молодежи, физической культуры и спорта Казыбек Молдажиев.

Фото из архива. Участники реалити-шоу могут брать пример с руководителей страны, которые регулярно занимаются спортом

По его словам, сначала отберут десять сотрудников бюджетных организаций, которые не имеют никаких спортивных разрядов и, возможно, никогда не увлекались спортом.

«Мы научим их бегать, плавать и ездить на велосипеде. Обеспечим всем необходимым — от полного и постоянного медосмотра до инвентаря и витаминов», — сказал Казыбек Молдажиев.

Он добавил, что проект продлится с марта по сентябрь. Участвовать могут граждане от 28 до 38 лет, имеющие стаж работы в госучреждении не менее пяти лет.

Заявки могут подать как мужчины, так и женщины с 1 февраля, отбор завершится 15 февраля. После этого для участников составят план тренировок, исходя из их рабочего графика.