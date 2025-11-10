В Кыргызстане сняли южнокорейское реалити-шоу

В Кыргызстане завершились съемки второго сезона южнокорейского реалити-шоу EIDER Chalet. Об этом 24.kg сообщила пресс-служба Департамента туризма.

Программа визита разрабатывалась два месяца и включала маршруты по Чуйской, Иссык-Кульской областям и Бишкеку.

EIDER — один из брендов уличной одежды в Южной Корее, специализирующийся на экипировке для активного отдыха, путешествий и альпинизма.

В съемках приняли участие 32 представителя южнокорейской стороны, включая инфлюенсеров, тревел-блогеров и артистов. Среди них — популярный тревел-блогер ПаниБотл (PaniBottle) и бывшая участница k-pop группы IZONE Квон Ынби (Kwon Eunbi). Также поддержку проекту оказала авиакомпания T-Way, выступившая партнером в рамках двустороннего сотрудничества.

Съемки прошли на ключевых природных и культурных локациях: этномаршрут «Апамдын каттамасы» и кемп «Алакуш» в Чон-Кемине, каньон «Сказка», ущелье Барскоон, гостевой дом Royal Gate и центральные достопримечательности Бишкека.

Отмечается, что проект направлен на продвижение Кыргызстана как экологичного, безопасного и вдохновляющего направления для активного и культурного туризма.

Созданный контент опубликуют на цифровых платформах YouTube и Instagram.