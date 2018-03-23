14:31
USD 68.20
EUR 84.27
RUB 1.20
Общество
Сюжет: Омурбек Текебаев в ИК-47 (24)

Адвокаты настаивают: Омурбек Текебаев нуждается в госпитализации

Экс-депутат парламента Омурбек Текебаев, осужденный по статье «Коррупция» и отбывающий наказание в ИК № 47, нуждается в госпитализации. Об этом ИА «24.kg» сообщила юрист партии «Ата Мекен» Таалайгуль Токтакунова.

По ее словам, врач больницы, расположенной в колонии, действительно регулярно навещает Омурбека Текебаева и измеряет давление. Но в ИК № 47 нет медицинского оборудования, на котором нужно обследовать Омурбека Текебаева и назначить ему лечение.

«Ему до их пор не переназначены лекарства. Он принимает те же препараты, которые пил еще будучи в СИЗО ГКНБ. А ему нужен другой курс, чтобы его начать, необходимо полностью обследоваться», — сказала Таалайгуль Токтакунова.

Лидера «Ата Мекена» приговорили к 8 годам лишения свободы 16 августа 2017 года. Его признали виновным по статье «Коррупция» УК КР.
Ссылка:
просмотров: 797
Версия для печати
Материалы по теме
Дело о подрыве прокурорской машины. Допрошен следователь Генпрокуратуры
Суд по делу Мавляна Аскарбекова возобновлен
Герой апрельской революции подал в суд на активиста и требует 70 миллионов сомов
Для адвокатов Омурбека Текебаева в Лондоне собирают деньги
Дело Шыкмаматова. Суд продолжится 22 марта
Дело Шыкмаматова. Адвокаты просят приостановить процесс
Мавлян Аскарбеков подал еще одно заявление в Конституционную палату
Адвокаты Текебаева добились обжалования решения по иску к Абдилю Сегизбаеву
Будет ли выставлен на торги коттедж Чолпон Джакуповой, определит Верховный суд
Юристы Омурбека Текебаева не понимают, как опровергнуть то, чего они не говорили
Популярные новости
Как я&nbsp;снимал &laquo;ночную бабочку&raquo; Как я снимал «ночную бабочку»
Двойное гражданство. Что нужно знать человеку, имеющему два паспорта Двойное гражданство. Что нужно знать человеку, имеющему два паспорта
Выборы президента России. У&nbsp;Посольства РФ&nbsp;в&nbsp;Бишкеке выстроилась очередь Выборы президента России. У Посольства РФ в Бишкеке выстроилась очередь
Фермер обнаружил на&nbsp;своем участке уникальную змею. У&nbsp;нее две головы Фермер обнаружил на своем участке уникальную змею. У нее две головы
Бизнес
Пятерка суперакций от&nbsp;Мобильного оператора&nbsp;О! Пятерка суперакций от Мобильного оператора О!
В&nbsp;Национальной компании &laquo;Кыргыз темир жолу&raquo; не&nbsp;согласны с&nbsp;депутатом. Заявление В Национальной компании «Кыргыз темир жолу» не согласны с депутатом. Заявление
Несгораемые&nbsp;ГБ, бесплатные минуты и&nbsp;SMS&nbsp;&mdash; тариф &laquo;Хайп&raquo; от&nbsp;MegaCom наделал шуму Несгораемые ГБ, бесплатные минуты и SMS — тариф «Хайп» от MegaCom наделал шуму
Максат Ишенбаев об&nbsp;Олеге Тинькове, криптовалюте и&nbsp;финансовой грамотности Максат Ишенбаев об Олеге Тинькове, криптовалюте и финансовой грамотности