Адвокаты настаивают: Омурбек Текебаев нуждается в госпитализации

Экс-депутат парламента Омурбек Текебаев, осужденный по статье «Коррупция» и отбывающий наказание в ИК № 47, нуждается в госпитализации. Об этом ИА «24.kg» сообщила юрист партии «Ата Мекен» Таалайгуль Токтакунова.

По ее словам, врач больницы, расположенной в колонии, действительно регулярно навещает Омурбека Текебаева и измеряет давление. Но в ИК № 47 нет медицинского оборудования, на котором нужно обследовать Омурбека Текебаева и назначить ему лечение.

«Ему до их пор не переназначены лекарства. Он принимает те же препараты, которые пил еще будучи в СИЗО ГКНБ. А ему нужен другой курс, чтобы его начать, необходимо полностью обследоваться», — сказала Таалайгуль Токтакунова.

Лидера «Ата Мекена» приговорили к 8 годам лишения свободы 16 августа 2017 года. Его признали виновным по статье «Коррупция» УК КР.