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Общество

Депутат прогнозирует большие проблемы в сфере лекарственного обеспечения

В Кыргызстане зреют очень большие проблемы в сфере лекарственного обеспечения. Об этом сегодня на выездной пресс-конференции ИА «24.kg» сообщила депутат парламента Аида Исмаилова.

По ее словам, антимонопольный комитет аннулировал прейскурант цен на регистрацию лекарств.

«Сейчас Департамент лекарственного обеспечения не может регистрировать лекарства и оказывать услуги, хотя чиновники пытаются утвердить этот прейскурант. А ведь лекарственная безопасность — самое главное для наших граждан. В этой сфере нужна реорганизация», — сказала Аида Исмаилова.

Депутат добавила, что в настоящее время депутатская рабочая группа изучает деятельность Минздрава. «За время работы мы выявили очень много нарушений в кадровой политике, закупках. Работа продолжается», — отметила Аида Исмаилова.
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