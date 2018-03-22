В Кыргызстане госимущество предлагают сдавать в аренду без торгов. С таким предложением выступает Фонд по управлению государственным имуществом.

Помещения в административных зданиях Жогорку Кенеша, Дома правительства могут быть предоставлены без проведения публичных торгов субъекту, деятельность которого направлена на удовлетворение социально-бытовых потребностей работников указанных государственных организаций.

Без проведения торгов в аренду смогут передать движимое имущество, помещение до 70 квадратных метров.

ФУГИ просит у Министерства финансов 5,6 миллиона сомов для создания электронной торговой площадки по проведению аукционов в электронном формате по приватизации и аренде государственного имущества.