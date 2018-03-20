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Общество

Хадж-2018. Впервые кыргызстанки совершат паломничество без сопровождения мужчин

Впервые женщинам, не состоящим в браке, а также бездетным и вдовам дано право совершить хадж самостоятельно. Об этом  сообщили в Духовном управлении мусульман Кыргызстана.

Уточняется, что по просьбе родителей муфтият разрешил совершить хадж-2018 без сопровождения мужчин двадцати женщинам. Все они незамужние, или бездетные, или вдовы. Остальным женщинам в просьбе совершить паломничество самостоятельно в ДУМК отказали.

Ранее кыргызстанки совершали паломничество только в сопровождении мужей, детей или близких родственников.

На хадж-2018 Саудовская Аравия выделила Кыргызстану 5 тысяч 400 квот. Это на 640 больше, чем в прошлом году. Стоимость хаджа выросла и составляет $2 тысячи 850.
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